Курс доллара продолжает расти
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Нацбанк представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 25 июля 2025 года, передает Kazpravda.kz
Официальные курсы валют:
Согласно данным портала kurs.kz, обменники в мегаполисах предлагают собственные курсы покупки и продажи валют:
Астана
USD: 540 – 544 тенге;
EUR: 630 – 640 тенге;
RUB: 6,77 – 6,9 тенге.
Алматы
USD: 542 – 545 тенге;
EUR: 633 – 640 тенге;
RUB: 6,75 – 6,83 тенге.
Шымкент
USD: 541 – 544 тенге;
EUR: 630 – 640 тенге;
RUB: 6,72 – 6,79 тенге.