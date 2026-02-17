Агентство по делам государственной службы РК проводит системную работу по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции, выполнению международных обязательств и разработке нового программного документа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своей деятельности Агентство на постоянной основе использует результаты социологических опросов и применяет их в процессе принятия решений. Согласно последним исследованиям, уровень восприятия коррупции населением снизился до 31,9% (в 2024 году – 32,9%).

Вместе с тем доля граждан, готовых лично участвовать в снижении уровня коррупции, достигла 69% (в 2024 году – 68,2%). Эти показатели свидетельствуют об укреплении правовой культуры в обществе и эффективности проводимых мер. Особенно активную антикоррупционную позицию демонстрируют молодежь и представители бизнеса.

В настоящее время Агентство сопровождает в Парламенте два законопроекта, направленных на усиление противодействия коррупции. Указанные инициативы предусматривают совершенствование регулирования конфликта интересов в государственном и квазигосударственном секторах, введение ответственности за дачу взятки или обещание её предоставления, а также за вымогательство взятки, усиление механизмов выявления «бытовой коррупции» и повышение административной ответственности юридических лиц.

В этой связи предлагается введение самостоятельной главы «Конфликт интересов», в которой предусматривается чёткая регламентация видов конфликта интересов, определение понятия «личная заинтересованность» и расширение круга связанных лиц. Это позволит совершенствовать правоприменительную практику.

Кроме того, разработан проект закона «О государственной службе РК» в новой редакции. В нём пересматриваются ценностные ориентиры государственной службы и на законодательном уровне закрепляются требования к морально-этическому облику служащих. Предусматривается внедрение модели клиентоориентированного поведения государственных служащих, реформирование института уполномоченного по этике и создание служб по профилактике правонарушений.

В международном направлении продолжается реализация рекомендаций Группа государств против коррупции (ГРЕКО) и Организация экономического сотрудничества и развития. Из 27 рекомендаций ГРЕКО выполнено 6, а 86 рекомендаций ОЭСР находятся на стадии реализации.

В текущем году планируется присоединение к ключевым антикоррупционным конвенциям Совета Европы и ОЭСР.

Одновременно начата работа по подготовке нового программного документа по антикоррупционной политике, основанного на Концепции «Справедливый Казахстан». Новый документ будет увязан с принципами «Адал азамат», «Государство, прислушивающееся к голосу народа» и «Закон и порядок».

К разработке программного документа будут привлечены представители Правительства, судебных и правоохранительных органов, а также международных организаций (ОЭСР, ГРЕКО), академического сообщества, бизнес-сообщества и гражданского сектора.

Агентство продолжит системную работу по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики.