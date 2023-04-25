Курс на укрепление партнерства

В мероприятии участвовали представители государственных структур, а также ведущих чешских и казахстанских компаний, заинтересованных в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

В рамках официальной час­ти мероприятия с приветственным словом к участникам обратился Премьер-министр РК Алихан Смаилов, который отметил, что Чешская Республика – важный партнер Казахстана в Евросоюзе. В настоящее время между странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение роста и взаимной защиты инвестиций.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Чехией составил около 370 млн, что на 67% выше, чем за аналогичный период 2021-го (252 млн долларов).

– В Казахстане действуют около 200 совместных казахстанско-чешских предприятий. Несомненно, растущий интерес чешского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в нашей стране. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов, – отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства РК также подчеркнул, что за последние 15 лет чешские компании инвестировали в экономику Казахстана около 270 млн долларов. При этом значительная часть этого объема приходится на последние годы.

Говоря о перспективах взаи­модействия между странами в сфере экономики, Алихан Смаилов отметил, что крупные чешские компании заинтересованы в расширении бизнеса в Казахстане. Одна из них – Škoda Transportation, имеющая намерение осуществить крупные инвестиционные проекты в транспортной отрасли нашей республики.

Глава Правительства также отметил, что в настоящее время налаживается продуктивное сотрудничество с такими компаниями, как «Траско», способными придать новый импульс сотрудничеству в гипериндуст­риальных сферах.

Алихан Смаилов проинформировал представителей чешской делегации о деятельности Международного финансового центра «Астана», призванного создавать необходимые условия для поддержки иностранных инвесторов.

По словам Премьер-министра РК, в стране имеются большие перспективы для усиления взаи­модействия стран в транзитно-транспортной сфере, в том чис­ле в рамках Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута, установления прямого авиасообщения между государствами, а также сотрудничества в области привлечения венчурных инвестиций в стартап-проекты IT-сектора.

– Правительство Казахстана нацелено на всестороннее и эффективное партнерство с Чешской Республикой по всему спектру взаимодействия, – отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном. По его мнению, особый интерес у представителей деловых кругов вызывают перспективы инвес­тиционного, научно-инновационного и технологического взаимодействия в сфере энергетики, АПК, пищевой промышленности и финансов.

– Этой осенью бизнес-делегация Чешской Республики прибудет в Казахстан. Энергетическая безопасность – очень важная сфера. Мы будем рады принять участие в модернизации казахстанской энергетической отрасли, готовы предложить нашу продукцию, опыт и компетенции, – отметил Петр Фиала.

Между тем чешские компании заинтересованы в сотрудничестве с казахстанской стороной не только в энергетике, но и в других отраслях экономики. Например, одна из крупнейших транспорт­ных компаний Чехии Škoda Transportation заинтересована в обеспечении поставок своей продукции казахстанской горнодобывающей промышленности и металлургической отрасли. Компании ERA и другие предлагают передовые решения, способные заменить устаревшие системы, в том числе по контролю воздушного трафика для граж­данской авиации.

Премьер-министр Чехии зая­вил также о готовности чешских компаний к сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли. При этом чешские партнеры могут предоставлять эффективные технологии для развития перерабатывающей индустрии в сфере АПК.

По итогам Казахстанско-чешского бизнес-форума между отечественными и зарубежными компаниями подписано меморандумов и соглашений о сотрудничестве на общую сумму 230 млн евро. В частности, соглашения о сотрудничестве подписаны с чешской компанией Skoda Transportation, экс­портно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандумы – с Transco и другими компаниями.