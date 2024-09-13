Кузнечные инструменты должны работать. Мастер Бекзат Жакыпов всегда готов поделиться с молодежью секретами ремесла
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Статья «Аул с мастером – развитой, без мастера – отсталый», опубликованная в «КП» 23 августа, вызвала широкий отклик у читателей, особенно у мастеров по железу. Так, автору материала поступило несколько звонков от потомственных кузнецов. В частности, Бекзат Жакыпов рассказал о семейном наследии, династии кузнецов, сакральных кузнечных инструментах и особом культе кузницы, считающейся одной из святынь у казахского народа.