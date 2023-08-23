Кузница чемпионов

Центр единоборств «Бірлік» распахнул свои двери в микрорайоне «Спорт-сити»: в современном двухэтажном здании расположились три специализированных зала, где будут проходить тренировки по 19 видам спорта – каратэ, грэпплингу, муай-таю, боевому самбо, борьбе на поясах и другим.

Сегодня в Павлодарской области различными видами единоборств занимаются более 6 тыс. детей и подростков. Многие тренируются не в самых лучших условиях, а существующий павлодарский дворец спорта «Баянтау» не вмещает всех желающих. Именно поэтому в новом объекте «Спорт-сити» решили разместить соответствующий центр, предоставив место для занятий 19 федерациям.

– Спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами, в основном тренировались в подвалах. Но это не мешало им показывать хорошие результаты. Только в прошлом году они завоевали свыше 500 медалей на республиканских и международных турнирах. Но сейчас единоборствами занимается все больше ребят, и мы решили, что им необходим новый большой центр, благодаря которому мы сможем привлечь к тренировкам еще 800 детей, – рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Даур Ергабулов.

Также в центре единоборств, построенном за счет спонсорских средств компании KAZ Minerals, можно будет проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования областного, республиканского и международного уровней.

А на центральном пляже Павлодара открылся детский бассейн, и хотя вряд ли здесь будут проходить именно тренировки, такое развлечение должно создать условия для отдыха юных павлодарцев и пробудить у них интерес к спорту.

Объект стал завершающим элементом благоустройства городского пляжа. Бассейн, рассчитанный на 50 детей от 5 до 14 лет, обустроили на берегу Иртыша как альтернативу «лягушатнику», который находится непосредственно в прохладной реке.

Каждые три часа на территории бассейна будут проводить уборку, там находятся инструктор и спасатель. Глубина чаш составляет 1,25 и 0,75 мет­ра. Воду в них обещают менять еженедельно. Кроме того, они снабжены системами очистки и подогрева воды.