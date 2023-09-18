Квалификация – дело серьезное

Спорт
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Аскар Султан

Казахстан с победы начал выступление в плей-офф Кубка Дэвиса в столице Болгарии.

фото ktf.kz

Мужские сборные Болгарии и Казахстана провели первые два поединка в квалификации командного чемпионата мира по теннису. Победитель этого противостояния в феврале следующего года поборется за право оказаться в числе 16 участников финального раунда Кубка Дэвиса 2024 года.

В стартовой игре вторая ракетка нашей страны (123-й номер мирового рейтинга) Тимофей Скатов провел встречу с Димитаром Кузмановым (179-й номер рейтинга ATP) и одержал волевую победу в трех сетах. В первой партии он уступил со счетом 3:6, но потом собрался и два других сета выиграл со счетом 6:4, 6:3. Данный поединок длился целых два часа и 46 минут.

Следующими на корт вышли первый номер сборной Казахстана Александр Бублик (29-я ракетка мира) и 569-й номер рейтинга АТР Янаки Милев. Наш спорт­смен не испытал особых трудностей и одержал уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Эта игра продлилась один час и восемь минут.

На вчерашний вечер планировалось еще три поединка. Первыми на корт должны были выйти Александр Бублик и Димитар Кузманов. В случае победы казахстанца болгары могли бы и не продолжать встречу, так как смысла в этом уже никакого не было бы.

Вместе с тем, если бы Александр неожиданно уступил или если бы хозяева корта все же захотели бы взять хотя бы одно очко реванша, то далее наши игроки Александр Недовесов и Андрей Голубев провели бы парный матч против Александра Донски и Александра Лазарова, а затем Тимофей Скатов проэкзаменовал бы Янаки Милева.

#Спорт #теннис #чемпионат #поединок

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