Шестой энергоблок АЭС «Касивадзаки—Карива» приступил к возобновлению работы после многолетнего простоя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Wikimedia Commons

Компания Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) начала поэтапный запуск станции в префектуре Ниигата, что стало первым возвращением реактора компании в строй почти за пятнадцать лет после аварии на АЭС «Фукусима».

Реактор мощностью 1 350 000 киловатт приступил к запуску ядерной реакции после того, как в среду, 21 января, Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) выдало разрешение на испытательную эксплуатацию. В течение ближайшей недели TEPCO планирует вывести блок примерно на 50% номинальной мощности, после чего будут проведены дополнительные проверки безопасности перед дальнейшим наращиванием нагрузки. Начало коммерческой эксплуатации намечено на конец февраля — при условии получения окончательного одобрения регулятора.

Возобновление работы происходит на фоне ожидаемого напряженного баланса электроэнергии в Японии этим летом и символизирует важный этап в постепенном возвращении страны к использованию атомной энергетики.

Решение стало возможным после того, как в декабре его одобрило собрание префектуры Ниигата. Ожидается, что седьмой энергоблок станции будет перезапущен позднее в этом десятилетии.