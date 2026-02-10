Введен в эксплуатацию завод по выпуску органических биодобавок и удобрений
Основой данного производства стало местное природное сырье – леонардит (окисленный лигнит) как один из важных элементов органического сельского хозяйства. Проект осуществила компания Black Biotechnology, объединившая науку, инженерные решения и предпринимательские разработки. Как сообщил директор структуры Жамбыл Кенжебек, история предприятия, которое можно назвать семейным, началась с идеи.
– К моей сестре – основательнице компании и финансисту с большим опытом – обратились ученые. Мы внимательно изучили научную разработку и поняли: игра стоит свеч, – рассказал он.
По словам Жамбыла Кенжебека, семья решила превратить лабораторный результат в работающий бизнес. Было арендовано помещение, создан опытный образец оборудования, на котором выпустили пробные партии органического продукта. С 2021 года предприниматели стали заходить на рынок.
В течение двух последующих лет тестировали продукт в реальных условиях: отдавали его бесплатно фермерам, крупным компаниям и изучали результаты. Когда убедились, что биологически активное вещество действительно работает, приняли решение запускать производство.
Чтобы начать бизнес, предприниматели пошли на серьезный риск, так как первичный капитал появился лишь после продажи собственного имущества, только затем начали привлекаться инвесторы. Как подчеркнул Жамбыл Кенжебек, «мы осознанно шли на этот шаг, потому что верили в идею».
Так в чем же уникальность продукта? Его основу составляет леонардит – минерал, сформировавшийся в верхнем слое залежей бурого угля. Это сырье добывают в Алматинской области. В нем содержатся гуминовые и фульвовые кислоты – природные вещества, наполненные различными макро- и микроэлементами, которые оказывают положительное влияние на все живые организмы.
– Это уникальный природный ресурс, который мы смогли превратить в конечный продукт. Он способствует выведению тяжелых химических элементов и токсинов из организма животных и из растений. Применение начинается с подпитки почв и кормов. Фермеры ценят этот продукт не за модную приставку «био-», а за реальный результат: животные, набирая привес, наращивают именно мясо, а не жир, – пояснил собеседник.
Следует также упомянуть, что завод построен по международным экостандартам. Предприятие занимает 2 700 кв. м. Есть собственная лаборатория, где каждая выпущенная партия товара проходит контроль качества.
...Заходим в производственный цех. С работой технологической линии нас знакомит директор по производству Константин Белугин. По его словам, процесс начинается с водоподготовки, предусматривающей несколько ступеней очистки. В итоге получается живительная влага, близкая к дистиллированной. Очищенная и подогретая, она поступает в огромные реакторы, где смешивается с леонардитом.
– В леонардите гуминовые кислоты находятся в «запакованном» виде, и в таком состоянии они не усваиваются ни растениями, ни животными. В реакторах при определенной температуре происходит их «распаковка»: кислоты переходят в водорастворимую форму и насыщают раствор. После окончания основной реакции продукт направляется на многоступенчатую очистку, – рассказывает директор по производству. – Проходит через барабанный фильтр. Затем раствор отстаивается, осветляется и поступает в танкеры.
Все огромные технологические емкости на предприятии выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стоит отметить, что технологическая линия – собственная разработка компании.
– Готовых решений для такого производства просто не существует. Это не пивзавод и не молочный завод, все проектировалось и собиралось под конкретный продукт, – рассказывает руководитель.
К слову, все образующиеся остатки используются в виде удобрений. Этот фактор позволил компании получить статус экологичной и разместить greenband – зеленые облигации – на сумму 2 млрд тенге на KASE. Примечательно, что около 60% этих облигаций выкупили частные инвесторы – граждане, которые поверили в проект.
Поддержку проекту оказал фонд «Даму», выделив кредит с возможностью субсидирования. Земельный участок площадью в полтора гектара предоставило государство в индустриальной зоне. Предприниматели смогли защитить проект в Фонде науки как коммерциализацию научной разработки.
В рамках государственного финансирования АО «Фонд науки» предоставило грантовые средства в сумме 350 млн тенге для развития производства, закупа оборудования и продвижения продукции под маркой Al Karal для животноводства.
Сегодня продукцию компании используют частные подворья, фермерские хозяйства и крупнейшие агрохолдинги республики. Прежде чем начать сотрудничество, холдинги два года проводили собственные лабораторные и полевые испытания. Только на третий год они приняли решение о закупках.
Для предпринимателей это был серьезный показатель доверия. Компания уже экспортирует органоминеральную продукцию в Россию, Кыргызстан и Узбекистан, подписаны меморандумы с Аргентиной, Бразилией и Китаем. На стадии создания находится
формат выпуска продукции в виде сухого порошкообразного концентрата, более удобного для дальнего экспорта. Сейчас отрабатывается технология и закуп сложного производственного оборудования.
Отвечая на вопрос, в чем же секрет конкурентоспособности продукта, руководитель подчеркивает, что, несмотря на органическое происхождение, цена на него остается доступной.
– Да, органика всегда дороже. Наше главное преимущество состоит в том, что у нас отечественное сырье, собственные технологии, местное оборудование, казахстанская упаковка. Мы не тратим деньги на импорт ингредиентов и запчастей и их растаможку. Уровень локализации производства составляет 97 процентов. Мы принципиально работаем только с отечественными товаропроизводителями – даже канистры и этикетки изготовляются в Казахстане, – говорит Жамбыл Кенжебек.
По словам эксперта, особую роль в успехе сыграло высокое содержание фульвовых кислот (натуральных органических соединений, помогающих растениям усваивать больше питательных веществ).
– Когда мы отправили результаты анализов в профильные НИИ России, тамошние специалисты сильно удивились результатам. Фульвовые кислоты работают как транспортное средство, доставляя питательные вещества в клетку, а затем выводят из нее токсины и тяжелые металлы. Это повышает иммунитет животного и способствует набору именно мышечной массы. Также они повышают показатели урожайности, – отметил директор Black Biotechnology Жамбыл Кенжебек.
Удобрение Al Karal востребовано как у частных лиц, так и у крупнейших агрохолдингов. Его применение улучшает структуру почвы, повышает урожайность культур, работает в качестве антистресса.
Сегодня в компании работают около 50 сотрудников. По мнению ее руководителей, устойчивое развитие возможно только в союзе науки, технологий и бизнеса. Ученые создают решения, инженеры доводят их до промышленного уровня, а бизнес берет на себя ответственность за коммерциализацию, масштабирование и внедрение научных идей в реальную экономику.