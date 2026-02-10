фото Юрия Беккера

Основой данного производства стало местное природное сырье – леонардит (окисленный лигнит) как один из важных элементов органического сельского хозяйства. Проект осуществила компания Black Biotechnology, объединившая науку, инженерные решения и предпринимательские разработки. Как сообщил директор структуры Жамбыл Кенжебек, история предприятия, которое можно назвать семейным, началась с идеи.

– К моей сестре – основательнице компании и финансисту с большим опытом – обратились ученые. Мы внимательно изучили научную разработку и поняли: игра стоит свеч, – рассказал он.

По словам Жамбыла Кенжебека, семья решила превратить лабораторный результат в работающий бизнес. Было арендовано помещение, создан опытный образец оборудования, на котором выпустили пробные партии органического продукта. С 2021 года предприниматели стали заходить на рынок.

В течение двух последующих лет тес­тировали продукт в реальных условиях: отдавали его бесплатно фермерам, крупным компаниям и изучали результаты. Когда убедились, что биологичес­ки активное вещество действительно работает, приняли решение запускать производство.

Чтобы начать бизнес, предприниматели пошли на серьезный риск, так как первичный капитал появился лишь после продажи собственного имущест­ва, только затем начали привлекаться инвесторы. Как подчеркнул Жамбыл Кенжебек, «мы осознанно шли на этот шаг, потому что верили в идею».

Так в чем же уникальность продукта? Его основу составляет леонардит – минерал, сформировавшийся в верхнем слое залежей бурого угля. Это сырье добывают в Алматинской области. В нем содержатся гуминовые и фульвовые кислоты – природные вещества, наполненные различными макро- и микроэлементами, которые оказывают положительное влияние на все живые организмы.

– Это уникальный природный ресурс, который мы смогли превратить в конечный продукт. Он способствует выведению тяжелых химических элемен­тов и токсинов из организма животных и из растений. Применение начинается с подпитки почв и кормов. Фермеры ценят этот продукт не за модную приставку «био-», а за реальный результат: животные, набирая привес, наращивают именно мясо, а не жир, – пояснил собеседник.

Следует также упомянуть, что завод построен по международным экостандартам. Предприятие занимает 2 700 кв. м. Есть собственная лаборатория, где каждая выпущенная партия товара проходит конт­роль качества.

...Заходим в производственный цех. С работой технологической линии нас знакомит директор по производству Константин Белугин. По его словам, процесс начинается с водоподготовки, предусматривающей несколько ступеней очистки. В итоге получается живительная влага, близкая к дистиллированной. Очищенная и подогретая, она поступает в огромные реакторы, где смешивается с леонардитом.

– В леонардите гуминовые кислоты находятся в «запакованном» виде, и в таком состоянии они не усваиваются ни растениями, ни животными. В реакторах при определенной температуре происходит их «распаковка»: кислоты переходят в водорастворимую форму и насыщают раствор. После окончания основной реакции продукт направляется на многоступенчатую очистку, – рассказывает директор по производству. – Проходит через барабанный фильтр. Затем раствор отстаивается, осветляется и поступает в танкеры.

Все огромные технологические емкости на предприятии выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стоит отметить, что технологическая линия – собственная разработка компании.

– Готовых решений для такого производства просто не существует. Это не пивзавод и не молочный завод, все проектировалось и собиралось под конкретный продукт, – рассказывает руководитель.

К слову, все образующиеся остатки используются в виде удобрений. Этот фактор позволил компании получить статус экологичной и разместить greenband – зеленые облигации – на сумму 2 млрд тенге на KASE. Примечательно, что около 60% этих облигаций выкупили частные инвесторы – граждане, которые поверили в проект.

Поддержку проекту оказал фонд «Даму», выделив кредит с возможностью субсидирования. Земельный участок площадью в полтора гектара предоставило государство в индустриальной зоне. Предприниматели смогли защитить проект в Фонде науки как коммерциализацию научной разработки.

В рамках государственного финансирования АО «Фонд науки» предоставило грантовые средства в сумме 350 млн тенге для развития производства, закупа оборудования и продвижения продукции под маркой Al Karal для животноводства.

Сегодня продукцию компании используют частные подворья, фермерские хозяйства и крупнейшие агрохолдинги республики. Прежде чем начать сотрудничество, холдинги два года проводили собственные лабораторные и полевые испытания. Только на третий год они приняли решение о закупках.

Для предпринимателей это был серь­езный показатель доверия. Компания уже экспортирует органоминеральную продукцию в Россию, Кыргызстан и Узбекистан, подписаны меморандумы с Аргентиной, Бразилией и Китаем. На стадии создания находится

формат выпуска продукции в виде сухого порошкообразного концентрата, более удобного для дальнего экспорта. Сейчас отрабатывается технология и закуп сложного производственного оборудования.

Отвечая на вопрос, в чем же секрет конкурентоспособности продукта, руководитель подчеркивает, что, несмотря на органическое происхождение, цена на него остается доступной.

– Да, органика всегда дороже. Наше главное преимущество состоит в том, что у нас отечественное сырье, собственные технологии, местное оборудование, казахстанская упаковка. Мы не тратим деньги на импорт ингредиентов и запчастей и их растаможку. Уровень локализации производства составляет 97 процентов. Мы принципиально работаем только с отечественными товаропроизводителями – даже канистры и этикетки изготовляются в Казахстане, – говорит Жамбыл Кенжебек.

По словам эксперта, особую роль в успехе сыграло высокое содержание фульвовых кислот (натуральных органических соединений, помогающих растениям усваивать больше питательных веществ).

– Когда мы отправили результаты анализов в профильные НИИ России, тамошние специалисты сильно удивились результатам. Фульвовые кислоты работают как транспортное средство, доставляя питательные вещества в клетку, а затем выводят из нее токсины и тяжелые металлы. Это повышает иммунитет животного и способствует набору именно мышечной массы. Также они повышают показатели урожайности, – отметил директор Black Biotechnology Жамбыл Кенжебек.

Удобрение Al Karal востребовано как у частных лиц, так и у крупнейших агрохолдингов. Его применение улучшает структуру почвы, повышает урожайность культур, работает в качестве антистресса.

Сегодня в компании работают около 50 сотрудников. По мнению ее руководителей, устойчивое развитие возможно только в союзе науки, технологий и бизнеса. Ученые создают решения, инженеры доводят их до промышленного уровня, а бизнес берет на себя ответственность за коммерциализацию, масштабирование и внедрение научных идей в реальную экономику.