Латиница «оживает» на экране смартфона

Руководитель сектора нау­ки, редких книг и манускриптов Национальной академической библиотеки РК Дарига Дауренбекова больше года вела кропотливую работу по поиску, сбору, систематизации книг, журналов и газет, которые вышли в советский период на казахском языке и на латинице. Итогом работы стало издание в 2023 году библиографического указателя «Казахские издания на латинской графике, вышедшие в свет в 1929–1940 годах»

– Редкий фонд любой библио­теки – это сокровищница. Во всех мировых библиотеках к редкому фонду нет общественного доступа. Чтобы читатели могли ознакомиться с редкими трудами, составляются библиографические указатели. Это каталог, где указаны все редкие работы фонда, с которыми можно ознакомиться в электронном виде, – поясняет руководитель сектора.

Идея создания своего нацио­нального каталога возникла в 2021 году, когда в нацбиблиотеку поступили казахские книги на латинице.

– В Алматы закрылся респуб­ликанский музей книги, и его фонды были переданы нам. Там оказалось более 500 казахских книг и периодических изданий на латинице. Для нас это было крупное пополнение. Изучая эти издания, пришли к выводу, что их нужно исследовать, систематизировать и выпустить библиографический указатель, – отмечает Дарига Дауренбекова.

И провела экскурс в историю, пояснив, что на латинице казахские книги, газеты и журналы выходили в сравнительно короткий период – в 1929–1940 годах.

– В советский период движение за переход на латинскую графику возникло в 1922 году в Баку, где был организован комитет нового тюркского алфавита. В феврале-марте 1926 года там состоялся Первый Всесоюзный тюркологический съезд, где Казахскую АССР представляла делегация во главе с известным лингвистом Ахметом Байтурсынулы. Этот съезд дал мощный импульс к переходу письменности тюркских народов СССР на латинский шрифт, – рассказывает она.

А уже в 1929 году на сессии Окружного исполнительного комитета КазАССР было принято решение о переходе на латинский алфавит. Газеты и журналы начали печататься на латинском шрифте, а в школах был введен латинский алфавит. По словам Дариги Дауренбековой, алфавит насчитывал 30 букв с необходимыми добавлениями к ним знаков для передачи специфических звуков казахского языка.

1920-е годы ознаменовались массовой ликвидацией безграмотности населения. И в казахской степи возник огромный всплеск издания учебников, причем многие труды были именно на латинице.

– Для казахских школ начали издаваться первые учебники на родном языке, в создании которых участвовали видные представители нашей интеллигенции: Ахмет Байтурсынулы, Жусупбек Аймауытов, Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Алимхан Ермеков и другие. Например, составителем первого школьного учебника алгебры на казахском языке стал Каныш Сатпаев, гео­графии – Алихан Букейхан, истории Казахстана – профессор Санжар Асфендияров. Распространению латиницы на территории Казахстана также активно способствовал журнал «Жаршы» («Глашатай»), издававшийся с 1929 по 1931 год, – приводит данные собеседница.

Все изменилось 13 ноября 1940 года, когда был принят Закон «О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики». С этого момента латиница в Степи официально перестала существовать.

– И все же это был яркий период в развитии казахского письма и книгопечатания, – считает сотрудник библиотеки. – Книги этого периода вошли в национальный фонд, по форме и содержанию являются ценными в качестве образцов высокой культуры.

Каково было наше изумление, когда узнали, что в тот период впервые на казахский язык были переведены лучшие образцы мировой литературы. Например, в 30-е годы на казахской латинице были изданы «Приключения барона Мюнхаузена» Рудольфа Распе, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса, сказки братьев Гримм, Ганса-Христиана Андерсона, Александра Пушкина.

– Мы представили эти книги на наших выставках, ездили с ними по регионам, – продолжает Дарига Аскаровна. – Однажды на выставку пришел гость, взял в руки «Барона Мюнхаузена» и сказал, что эту книгу на казахский язык в то время перевел его дедушка. Для нас это было приятное открытие! Помимо художественной издавалось много отраслевой литературы: по физике, биологии, строительству, сельскому хозяйству, астрономии. Например, в 30-е годы вышли учебники по медицине «Как бороться с туберкулезом» или «Лечение глазных заболеваний».

Все эти издания теперь собраны в библиографическом указателе, который состоит из двух томов. В первом собраны книги, во втором – газеты и журналы. Всего в каталоге 4 021 издание.

– Каждый том состоит из двух частей. В первую часть вошли издания, имеющиеся в нашем редком фонде, сегодня их более 500. Во второй собраны труды, представленные на портале казахстанской национальной электронной библиотеке kazneb.kz из разных регионов страны. Среди ученых до сих пор идут споры, сколько же всего книг и периодических изданий на латинице было издано за тот период. Точной цифры нет, но предположительно – более четырех тысяч. И большая их часть охвачена нашим указателем, – с гордостью говорит Дарига Дауренбекова.

Мы опробовали возможности каталога: навели смартфон, отсканировали первый попавшийся QR-код журнала «Пионер». Тут же на экране появилась ссылка на сайт kazneb.kz, по которой прошли, и перед нами появилась обложка журнала, которую можно тут же раскрыть и читать весь номер.

– Это один из немногих цветных журналов для детей и подростков того периода, – комментирует наша собеседница. – Видите, что все статьи написаны на латинице. Книги и издания того времени – это свидетели той эпохи. По ним можно отследить, о чем думали и как жили дети того времени.

Листая указатель, мы понимали масштаб работы. Руководитель фонда признается, что нужно было все труды изучить, составить на каждое издание библиографические данные по стандарту, отсканировать обложку, создать уникальный QR-код.

– Прежде чем внести книгу в указатель, я ее сверяла с kazneb. На такую проверку больше всего времени и ушло. А те издания, которых не было в электронной системе, мы оцифровывали и выставляли туда. Если не хватало данных, то обращалась к коллегам из Алматы, советовалась. В итоге мы охватили все издания, представленные в kazneb, и любой читатель не выходя из дома может по ссылке открыть и ознакомиться с ними в полнотекстовом формате, – подытожила Дарига Дауренбекова.

Для нее дороги отзывы читателей, которые уже по достоинству оценили указатель. Среди них депутат Мажилиса Парламента РК, доктор исторических наук Еркин Абиль, который отметил, что труд разработчиков, систематизирующий информацию об огромном пласте казахского культурного наследия, действительно актуален и своевременен. С ним согласен и доктор филологических наук, профессор Турсын Журтбай:

– Страницы редких книг – это страницы прошлой жизни. Листая редкие издания, содержащие информацию из различных областей знаний, мы листаем историю. Не только общественно-политические взгляды определенного периода, но и язык, особенно те термины, которые используются сегодня, либо полностью забыты, закладывают основу для повторной дифференциации, изучения имен заслуженных людей.

Стоит отметить, что Дарига Дауренбекова продолжает работу по систематизации фонда редких книг. Сейчас она трудится над созданием библиографического указателя казахских изданий на основе арабской графики.