Лечить в новых условиях

Здравоохранение
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области построе­на новая врачебная амбулатория. Она стала одним из первых объектов, введенных в эксплуатацию по стране в рамках выполнения поручения Главы государства по финансированию строительства за счет возвращенных активов.

фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

До ее открытия местных жителей обслуживали в устаревшем здании 1959 года постройки. Принявший участие в церемонии открытия нового сельского учреждения здравоохранения прокурор области Нургалым Абдиров отметил, что в рамках проводимой масштабной работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов в регионе приняты меры по развитию социально значимой инфраструктуры.

Новая амбулатория обеспечит дос­туп к передовым методам лечения более 1 500 сельчанам. Для местного населения открытие этого медицинского учреждения – долгожданное событие, которое, несомненно, внесет качественные изменения в жизнь на селе. Объект здравоохранения оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной врачебной и доврачебной помощи, кабинетами физиотерапии, реабилитации и ЭКГ.

В целом по области за счет возвращенных активов профинансировано строительство 19 объектов здравоохранения и водоснабжения.

#регионы #медицина #лечение #Жамбылская область #амбулатория

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