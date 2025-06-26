В селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области построе­на новая врачебная амбулатория. Она стала одним из первых объектов, введенных в эксплуатацию по стране в рамках выполнения поручения Главы государства по финансированию строительства за счет возвращенных активов.

фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

До ее открытия местных жителей обслуживали в устаревшем здании 1959 года постройки. Принявший участие в церемонии открытия нового сельского учреждения здравоохранения прокурор области Нургалым Абдиров отметил, что в рамках проводимой масштабной работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов в регионе приняты меры по развитию социально значимой инфраструктуры.

Новая амбулатория обеспечит дос­туп к передовым методам лечения более 1 500 сельчанам. Для местного населения открытие этого медицинского учреждения – долгожданное событие, которое, несомненно, внесет качественные изменения в жизнь на селе. Объект здравоохранения оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной врачебной и доврачебной помощи, кабинетами физиотерапии, реабилитации и ЭКГ.

В целом по области за счет возвращенных активов профинансировано строительство 19 объектов здравоохранения и водоснабжения.