Легендарную "Спящую красавицу" показали на фестивале в честь мэтра балетного искусства Казахстана Эдуарда Мальбекова

В рамках фестиваля Dance toDay, посвященного юбилею мэтра балетного искусства Казахстана Эдуарда Мальбекова, КазНАТОБ имени Абая показал балет П. И. Чайковского «Спящая красавица».Фестиваль Dance toDay вот уже в девятый раз радует отечественных зрителей, приглашая в Алматы звезд мирового балета.– Своей основной миссией мы считаем развитие и популяризацию балетного искусства в Казахстане, поэтому, несмотря на карантины и закрытые границы, стараемся не прерывать творческое сотрудничество с нашими зарубежными коллегами и рады, что нам это удается, – сказал его организатор, в прошлом солист КазНАТОБ Нурлан Конокбаев.Нынешний фестиваль посвящен мэтру отечественного балета – заслуженному артисту Казахской ССР Эдуарду Джабашевичу Мальбекову, прекрасному танцовщику, талантливому педагогу, блиставшему на сцене театра более 20 лет, с 1960 по 1984 год. Многие из нынешних ведущих исполнителей театра, в том числе и Нурлан Конокбаев, его ученики.Эдуар Мальбеков побывал на спектакле «Спящая красавица», отметив высокое мастерство не только приглашенных солистов, но и наших танцовщиков. Вариация балета, представленная на алматинской сцене, по словам российской балерины Дарьи Бочковой, несколько отлична от той, что шла на сцене Большого театра, но тем интереснее было ее танцевать.– У вас балет поставлен по редакции Мариинского театра 1952 года, а она, как известно, самая сложная. Для меня большое удовольствие танцевать в питерской классической постановке. Я рада, что к ней прикоснусь, и надеюсь, что мне удастся погрузить зрителей в сказку, – сказала солистка Большого театра.Действительно, в основе балета «Спящая красавица» – всеми любимая сказка Шарля Перро про прекрасную принцессу, заколдованную злой феей. Красавица проспала сто лет, и развеять злые чары смог лишь поцелуй влюбленного в нее принца. Настоящая любовь поистине творит чудеса.Напомню, что родился этот балетный шедевр более 130 лет назад, когда директору Императорских театров Ивану Всеволжскому, который, помимо своей высокопоставленной службы, занимался еще и литературой, пришла в голову идея воплотить потрясающую сказку на сцене. И вместе со знаменитым балетмейстером Мариусом Петипа они написали либретто, музыку было предложено создать Петру Чайковскому.Это был рискованный проект, выражаясь современным языком, потому что несколькими десятилетиями ранее балет по этой же сказке создали французы – композитор Фердинан Герольд, либретто Эжена Скриба. Но успеха постановка не имела.Версия балета Чайковского и Петипа была показана 3 января 1890 года на сцене Мариинского театра и произвела настоящий фурор. С тех пор балет «Спящая красавица» триумфально шагает по странам и континентам, заняв свое почетное место среди мировых шедевров балетного искусства.Знакомя читателей с исполнителями ведущих ролей: принцесса Аврора – солистка Большого театра России и прима-балерина «Кремлевского балета» Дарья Бочкова, принц Дезире – солист Большого театра России Клим Ефимов, надо отметить не только их молодость, но и высокое мастерство, не случайно они победители множества международных конкурсов балета.– Я плавно перетекаю с одного фестиваля и с одного конкурса на другой, которые начинались для меня «Лебединым озером», продолжились «Баядеркой», и вот теперь – «Спящая красавица», – сказала Дарья Бочкова.В нашем городе молодые солисты впервые, это их первое выступление не только на сцене алматинского театра оперы и балета, но и дебют как партнеров в «Спящей красавице».– Полностью этот балет мы вместе с Дашей не танцевали. Танцевали лишь знаменитый дивертисмент – дуэт Голубой птицы и принцессы Флорины, поэтому для нас это выступление в какой-то степени премьера. В Большом театре я готовил этот спектакль в редакции Григоровича, которая немножко отличается от вашей, – пояснил Клим Ефимов.Как рассказали московские исполнители, готовясь к нынешнему выступлению, они заранее получили видеозапись алматинского балета, чтобы можно было скорректировать балетные вариации.А вообще, работать по принципу «с корабля – на бал», по их словам, это обычная практика, которая особой сложности для мастеров высокого уровня не представляет. Что и показали два представления, которые прошли с большим успехом на алматинской сцене. Горожане любят свой театр и всегда очень тепло принимают гостей.Для Клима Ефимова Большой театр – это, можно сказать, родной дом. Мальчик из балетной семьи (его отец Борис Ефимов был солистом Большого, партнером Майи Михайловны Плисецкой, мать – Марианна Рыжкова, заслуженная артистка России, была примой-балериной того же театра) в полном смысле этого слова вырос за кулисами.– Моя жизнь сложилась таким образом, что мне не надо было выбирать профессию, она меня сама выбрала, – сказал в интервью Клим Ефимов.С Дарьей Бочковой они учились на параллельных курсах Московской государственной академии хореографии и начали танцевать вместе еще студентами.– На выпускном курсе мы вместе танцевали балет «Тщетная предосторожность» в постановке Юрия Григоровича, это был наш отчетный спектакль. Потом неоднократно танцевали в спектаклях Большого театра, а еще нас связывают конкурсы, в которых мы принимали участие, – рассказал Клим Ефимов.От себя добавлю: и побеждали, например, на международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира» Клим и Даша завоевали первую премию и золотую медаль, правда, в разные годы.После окончания училища Дарья и Ефим были приняты в балетную труппу Большого театра, где станцевали огромный классический и современный репертуар. Вот уже 11 лет Клим является ведущим солистом этого театра, а Дарья Бочкова стала примой театра «Кремлевский балет» под руководством балетмейстера народного артиста России Андрея Петрова.Возвращаясь к «Спящей красавице», надо сказать, что вместе с московскими исполнителями в нем приняли участие и солисты нашего театра – Малика Ельчибаева (фея Сирени), Нуржан Байбусинов (Карабос), Ариса Хасимото (Канарейка), Гульвира Курбанова (принцесса Флорина) и другие.Как сообщил Нурлан Конокбаев, до конца года в рамках фестиваля Dance toDay алматинцы увидят еще два балета с участием мировых звезд – «Баядерка» Л. Минкуса и «Щелкунчик» П. Чайковского.А сам театр, по словам заместителя директора по творческой части Таира Каримова, сейчас работает над оперой Верди «Аида», а к 30-летию Независимости страны будет возобновлена опера «Абылай-хан» композитора народного артиста СССР Еркегали Рахмадиева, премьера которой состоялась в 2004 году. Кроме того, будут продолжены показы спектаклей в режиме онлайн.