Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту

Фото: пресс-служба НОК РК

Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова завоевала золотую медаль на международном турнире в Ханье (Греция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 190 сантиметров.

В НОК отметили, что на недавнем чемпионате Азии в Гуми с таким результатом атлетка стала бы первой, однако она не попала в состав.

Второе место заняла Татьяна Гкусин (Греция) - 188 сантиметров. Бронзовую медаль завоевала Стялиана Иоанниду (Кипр) - 188 сантиметров.