Легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла турнир в Греции
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Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту
Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова завоевала золотую медаль на международном турнире в Ханье (Греция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 190 сантиметров.
В НОК отметили, что на недавнем чемпионате Азии в Гуми с таким результатом атлетка стала бы первой, однако она не попала в состав.
Второе место заняла Татьяна Гкусин (Греция) - 188 сантиметров. Бронзовую медаль завоевала Стялиана Иоанниду (Кипр) - 188 сантиметров.