Легкоатлетка Овчинникова завоевала «серебро» на турнире в Польше
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Спортсменка показала второй результат в соревнованиях по прыжкам в высоту
Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала серебряным призером международного турнира Konopacka Warsaw Classic в Варшаве (Польша), сообщает Kazpravda.kz
Овчинникова завершила выступление на высоте 185 сантиметров, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
Первое место заняла Юлия Левченко (Украина) - 192 см. На третью ступень пьедестала поднялась Алисия Высоцка (Польша) - 185 см.
Ранее Кристина Овчинникова выиграла турнир в Греции, добавили в НОК.