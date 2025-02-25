Лесники охотились на краснокнижного джейрана в области Жетісу

Им ограничили свободу на 3 года и обязали выплатить штраф 7 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в сентябре прошлого года три сотрудника КГУ «Уштобинское лесное хозяйство» совместно с гражданским лицом, используя служебный автомобиль «УАЗ», незаконно добыли краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Каратальским районным судом все задержанные признаны виновными по статье 337 УК РК (незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы.

Виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.

Приговор вступил в законную силу.