Летчики Минобороны доставили гумпомощь в Петропавловск и Уральск

С начала весенних паводков пилоты Сил воздушной обороны Вооруженных сил задействованы в эвакуации жителей пострадавших регионов, в перевозке специалистов и грузов

фото: пресс служба МО РК

Сегодня бортом военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны из Алматы в Уральск доставлен гуманитарный груз весом пять тонн. А в Петропавловск из столицы прибыло два самолета С-295, перевезших в общей сложности десять тонн продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов для пострадавших от водной стихии жителей.

Отметим также, что в минувшие выходные из г. Астаны в Атыраускую область двумя бортами С-295 Сил воздушной обороны осуществлена перевозка десяти тонн гуманитарной помощи, предоставленной столичными предпринимателями.

Всего за период с 27 марта по 15 апреля военные летчики эвакуировали 2 951 местного жителя, в том числе 811 детей, перевезли – 998 представителей служб, задействованных в противопаводковых мероприятиях, и более 165 тонн груза.

С учетом паводковой ситуации военнослужащие Вооруженных сил продолжают участие в ликвидации последствий наводнения и аварийно-спасательных работах.

В Актюбинской области в районе населенного пункта Ойыл военные инженеры наладили паромную переправу. В регионе задействован личный состав нескольких войсковых частей, Военного института Сил воздушной обороны и бригады территориальной обороны.

В Атырауской области силами военнослужащих проводятся берегоукрепительные работы в русле реки Жайык и в населенных пунктах Махамбет, Жанаталап, Талкайран, Есбол, Енбекши, Аккайын, Актогай, Жалгансай, Курылыс, Индербор, Орлик. Бригада территориальной обороны Мангистауской области проводит работы по восстановлению дамбы в г. Кульсары.

В Западно-Казахстанской области задействованы военнослужащие войсковых частей 66597, 18404, 61993 и бригады территориальной обороны. Ведутся работы по укреплению береговой линии реки Жайык в мкр. «Куриный» г. Уральска, в населенных пунктах Бумаколь и Рубежинское. Укрепляются дамбы в селах Подстепное, Магистральное, Байконыс, Дарьинская, Бударино, Жанабулак и Чапаево.

В Северо-Казахстанской области военнослужащие войсковых частей 68665 и 31775 заняты заготовкой и укладкой мешкотары. Работы ведутся в районе горводоканала «Кызылжар су» и в п. Бесколь.

Всего в период с 27 марта по 15 апреля в мероприятиях принял участие 5 441 военнослужащий, было задействовано 211 единиц автомобильной техники, 11 вертолетов, 2 БПЛА и 5 военно-транспортных самолетов. Проведена заготовка и укладка около 500 тыс. мешков.