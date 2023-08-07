Летние Азиатские игры смогут посмотреть в прямом эфире казахстанцы

Телерадиокорпорация Qazaqstan стала официальным вещателем XIX летних Азиатских игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото: Kazpravda.kz

Корпорация приобрела права на трансляцию XIX летних Азиатских игр, которые пройдут в городе Ханчжоу Китайской Народной Республики с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Казахстанские болельщики смогут смотреть спортивные соревнования Азиатских игр в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Онлайн-трансляция будет осуществляться через официальные сайты qazaqstan.tv и qazsporttv.kz и мобильное приложение Qazaqstan.tv.

На XIX летних Азиатских играх разыграют медали в 40 видах спорта. Список членов национальной сборной, участвующих в Азиаде, и расписание трансляций игр объявят дополнительно.

Отметим, что летние Азиатские игры в Китае должны были пройти в 2022 году, однако соревнования перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса.