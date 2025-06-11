Летние лагеря должны быть безопасными

Общество
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Больше 110 тыс. западноказахстанских школьников планируется охватить организованным досугом.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областного управления образования, во время летних каникул будут работать 617 лагерей различных форматов. В их числе 16 загородных, три палаточных, 247 пришкольных лагерей с питанием и 351 – без питания. Планируется полный охват летним отдыхом детей-сирот и детей, оставшихся­ без попечения родителей, из малообеспеченных семей.

На 94% будут охвачены дети с ограниченными возможнос­тями, на 98,2% – учащиеся с девиантным поведением. Общественный фонд «Қазақстан халқына» предоставил 271 квоту для несовершеннолетних. Всего досуговыми программами различных направлений намечено охватить 111 тыс. учеников с 1-го по 10-й класс, что составляет 96% от общего количества учащихся.

Как рекомендуют санэпидемиологи, прежде чем отправить своего ребенка в летний оздоровительный лагерь, нужно проверить наличие у этого учреждения санитарно-эпидемиологичес­кого заключения. При этом обязательным требованием является проведение перед началом летнего сезона лабораторно-инструментальных исследований воды: питьевой, из закрытых плавательных бассейнов и ванн, а также поч­вы, песка и пляжей.

По состоянию на 30 мая шес­ти из 16 сезонных детских летних лагерей выданы санитарно-эпидемиологические заключения, 10 заявлений на получение СЭЗ находятся на рассмотрении.

Мобильная группа в составе представителей территориаль­ных отделов по чрезвычайным ситуациям, образования и управлений санитарно-эпидемиологического контроля продолжает мониторинг летних лагерей на определение готовности объектов к приему детей. В целях обеспечения их безопасного отдыха усилена санитарно-просветительная работа по вопросам организации летних каникул.

Специалистами проведено 18 обучающих семинаров с руководителями и персоналом оздоровительных организаций по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологичес­ких требований, организованы 52 консультации и методичес­кая поддержка по санитарным нормам в лагерях, опубликовано 35 информацион­ных материалов в социальных сетях, проведены информационно-просветительские мероприятия для детей и их родителей по личной гигиене и профилактике инфекционных заболеваний.

Усилены меры по обеспечению безопасности детей и со стороны правоохранительных органов. На постоянной основе патрульными нарядами полиции осуществляется сопровож­дение детей при перевозке. В детских загородных лагерях и зонах отдыха сотрудниками местной полицейской службы организовано круглосуточное дежурство.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждения детской безнадзорности полицейские провели рейды «Подросток», «Дети в ночном городе», «Каникулы». По допущенным подростками правонарушениям составлено более 2 900 административных протоколов. Из них по статье «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей» к ответственности привлечено 2 275 взрослых.

Эти профилактические мероприятия будут продолжены. Кроме того, полицейскими ведется работа по выявлению подростков, склонных к совершению прес­туплений.

#отдых #каникулы #детский лагерь

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