Льется музыка

Статьи
13
Дина Боранбаева, область Жетысу

Лучшим подарком к зимним праздникам для всех ценителей искусства стал вечер классической музыки с участием сразу двух творческих коллективов.

фото предоставлено областной филармонией им. Д. Ракишева

На сцене Дворца культуры им. И. Жансугурова концертную программу представили Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» и эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии им. Д. Ракишева, порадовав слушателей неповторимым живым звучанием десятков инструмен­тов. Коллективы прекрасно исполнили самые любимые и известные произведения отечественных и зарубежных классиков.

«Камерата Казахстана» – один из самых узнаваемых в стране и за ее пределами ансамблей классической музыки. В прошлом году коллектив отпраздновал 25-летний юбилей. Идея создания оркестра, который отличают высокий профессионализм, нетривиальный подход и оригинальный репертуар, принадлежит народной артистке РК, профессору, лауреату Государственной премии РК Гаухар Мурзабековой.

Как признаются сами музыканты, в Талдыкоргане они не были давно, а потому оркестр под управлением главного дирижера Павла Тарасевича постарался от всей души порадовать публику безупречным исполнением произведений Вивальди, Баха, Курмангазы и других композиторов.

– Концерт прошел в уютном зале с отличной акустикой, – делится Павел Тарасевич. – Оркестр выступил с большим воодушевлением, и публика подхватила этот настрой, одаривая нас аплодисментами, овациями и просьбами сыграть на бис.

Солистами на концерте выступили скрипач Еркебулан Сапарбаев и заслуженный деятель РК, флейтист Бекболат Байсагатов. Особым гостем вечера также стал заслуженный деятель РК, профессор, композитор Серик Еркимбеков, отметивший удивительную гармоничность прог­раммы, в которой друг друга сменяли произведения всемирно известных авторов, а также отечественных композиторов прошлого и современности.

Под неумолкаемое рукоплес­кание прошло и выступление эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии им. Д. Ракишева. Этот коллектив был создан в мае 2023 года при поддержке руководства области. Однако столь «молодой» оркестр объединил настоящих профессионалов своего дела, лауреатов многочисленных конкурсов, которые под управлением известного композитора – заслуженного деятеля РК Али Алпысбаева за короткий срок смогли «сыграться» и подготовить насыщенную концертную программу, включающую десятки произведений. Слушатели назвали вечер настоящим праздником искусства, а благодарные артисты в свою очередь пообещали проводить такие встречи чаще.

#культура #музыка #концерт #искусство #классика #филармония #оркестр

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Льется музыка
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Новый учебный период
Сплоченные правильными ценностями
Объединиться вокруг курса реформ
Главные тезисы информационной повестки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]