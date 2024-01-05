Льется музыка Статьи 5 января 2024 г. 0:00 13 Дина Боранбаева, область Жетысу Лучшим подарком к зимним праздникам для всех ценителей искусства стал вечер классической музыки с участием сразу двух творческих коллективов. фото предоставлено областной филармонией им. Д. Ракишева На сцене Дворца культуры им. И. Жансугурова концертную программу представили Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» и эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии им. Д. Ракишева, порадовав слушателей неповторимым живым звучанием десятков инструментов. Коллективы прекрасно исполнили самые любимые и известные произведения отечественных и зарубежных классиков. «Камерата Казахстана» – один из самых узнаваемых в стране и за ее пределами ансамблей классической музыки. В прошлом году коллектив отпраздновал 25-летний юбилей. Идея создания оркестра, который отличают высокий профессионализм, нетривиальный подход и оригинальный репертуар, принадлежит народной артистке РК, профессору, лауреату Государственной премии РК Гаухар Мурзабековой. Как признаются сами музыканты, в Талдыкоргане они не были давно, а потому оркестр под управлением главного дирижера Павла Тарасевича постарался от всей души порадовать публику безупречным исполнением произведений Вивальди, Баха, Курмангазы и других композиторов. – Концерт прошел в уютном зале с отличной акустикой, – делится Павел Тарасевич. – Оркестр выступил с большим воодушевлением, и публика подхватила этот настрой, одаривая нас аплодисментами, овациями и просьбами сыграть на бис. Солистами на концерте выступили скрипач Еркебулан Сапарбаев и заслуженный деятель РК, флейтист Бекболат Байсагатов. Особым гостем вечера также стал заслуженный деятель РК, профессор, композитор Серик Еркимбеков, отметивший удивительную гармоничность программы, в которой друг друга сменяли произведения всемирно известных авторов, а также отечественных композиторов прошлого и современности. Под неумолкаемое рукоплескание прошло и выступление эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии им. Д. Ракишева. Этот коллектив был создан в мае 2023 года при поддержке руководства области. Однако столь «молодой» оркестр объединил настоящих профессионалов своего дела, лауреатов многочисленных конкурсов, которые под управлением известного композитора – заслуженного деятеля РК Али Алпысбаева за короткий срок смогли «сыграться» и подготовить насыщенную концертную программу, включающую десятки произведений. Слушатели назвали вечер настоящим праздником искусства, а благодарные артисты в свою очередь пообещали проводить такие встречи чаще. #культура #музыка #концерт #искусство #классика #филармония #оркестр