Льется музыка

На сцене Дворца культуры им. И. Жансугурова концертную программу представили Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» и эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии им. Д. Ракишева, порадовав слушателей неповторимым живым звучанием десятков инструмен­тов. Коллективы прекрасно исполнили самые любимые и известные произведения отечественных и зарубежных классиков.

«Камерата Казахстана» – один из самых узнаваемых в стране и за ее пределами ансамблей классической музыки. В прошлом году коллектив отпраздновал 25-летний юбилей. Идея создания оркестра, который отличают высокий профессионализм, нетривиальный подход и оригинальный репертуар, принадлежит народной артистке РК, профессору, лауреату Государственной премии РК Гаухар Мурзабековой.

Как признаются сами музыканты, в Талдыкоргане они не были давно, а потому оркестр под управлением главного дирижера Павла Тарасевича постарался от всей души порадовать публику безупречным исполнением произведений Вивальди, Баха, Курмангазы и других композиторов.

– Концерт прошел в уютном зале с отличной акустикой, – делится Павел Тарасевич. – Оркестр выступил с большим воодушевлением, и публика подхватила этот настрой, одаривая нас аплодисментами, овациями и просьбами сыграть на бис.

Солистами на концерте выступили скрипач Еркебулан Сапарбаев и заслуженный деятель РК, флейтист Бекболат Байсагатов. Особым гостем вечера также стал заслуженный деятель РК, профессор, композитор Серик Еркимбеков, отметивший удивительную гармоничность прог­раммы, в которой друг друга сменяли произведения всемирно известных авторов, а также отечественных композиторов прошлого и современности.

Под неумолкаемое рукоплес­кание прошло и выступление эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии им. Д. Ракишева. Этот коллектив был создан в мае 2023 года при поддержке руководства области. Однако столь «молодой» оркестр объединил настоящих профессионалов своего дела, лауреатов многочисленных конкурсов, которые под управлением известного композитора – заслуженного деятеля РК Али Алпысбаева за короткий срок смогли «сыграться» и подготовить насыщенную концертную программу, включающую десятки произведений. Слушатели назвали вечер настоящим праздником искусства, а благодарные артисты в свою очередь пообещали проводить такие встречи чаще.