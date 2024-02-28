Льготы при поступлении демобилизованных, право на общежитие, доплаты педагогам – закон

Мажилис на пленарном заседании принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к закону, целями документа является дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере науки.

Законом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности. В частности, вносятся компетенции по организации и реализации научных и научно-технических проектов и программ по приоритетным направлениям региона.

Также предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и (или) послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы.

Поправками вводится в действующее законодательство понятие «научная этика», а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.

Кроме того, законопроектом регламентируется порядок проведения научных и научно-технических проектов и программ, реализуемых за счет средств субъектов недропользователей.

В ходе работы рабочей группы внесены нормы касательно предоставления гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, льгот при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения, а также приоритетное право на получение жилища в общежитии.