Лидер Казахстана предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель»

Президент
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Президент подчеркнул, что для тюркских стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, глава Казахстана акцентировал внимание на развитии коммуникаций.

«В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель».

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.

«По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе», – отметил Глава государства.

#Касым-Жомарт Токаев #тюрки #языки #саммит Организации тюркских государств

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