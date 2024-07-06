Лидер Казахстана предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель»

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Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, глава Казахстана акцентировал внимание на развитии коммуникаций.

«В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель».

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.