Лидер Китая встретил Токаева в Доме народных собраний Пекина

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РК

Программу официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику открыли переговоры с председателем Си Цзиньпином, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота Почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

"С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели – стать передовой мировой державой", ─ сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул положительную динамику развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства.

"Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги Вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", ─ сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

"Добро пожаловать на 3-й Форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое  партнерство. 10 лет назад я впервые инициировал проект "Один пояс, один путь" в Казахстане", − отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

#Токаев #КНР #визит #поездка #Пекин

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