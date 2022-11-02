Лидерство с женским лицом

Пять дней казахстанских тренеров – представительниц прекрасного пола будут обучать вопросам повышения политических возможностей женщин и девушек в стране и развитию лидерского потенциала.

Организаторы тренинга, проводимого в рамках информационно-образовательной программы «Tomiris», выбрали со всей республики 25 женщин. Планируется, что, пройдя полный курс, они уже в следующем году сами будут обу­чать молодых политиков. Организатор проекта – Министерство информации и общественного развития при поддерж­ке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, структуры «ООН-женщины» в Казахстане.

По словам председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Кайрата Баймульдинова, одной из основных задач программы «Tomiris» является повышение лидерской и политической активности женщин и девушек.

– Благодаря этому тренингу мы будем способствовать их активному участию в политических кампаниях, то есть способствовать повышению политического потенциала Казахстана, – добавил он.

Говоря о потенциале женского лидерства, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова отметила значимость проекта в вопросе развития управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек.

Планируется, что тренинг поможет понять, как готовить женщин к политике, какие есть инструменты, какие цели следует ставить перед собой, какие лидеры нужны нашей стране, а также какова в этом роль представительниц прекрас­ного пола. Самое главное – донести эти знания до более широкой аудитории в своих регионах и городах.