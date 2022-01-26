Лидеры группы

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Аскар Бейсенбаев
Сборная Казахстана по футзалу одержала первую победу на чемпионате Европы-2022, проходящем в Нидерландах.
Очередным оппонентом нашей национальной команды на континентальном турнире стала сборная Финляндии. Перед данным поединком у обоих соперников было по одному очку – Казахстан на старте первенства разошелся миром со Словенией (4:4), а финны поделили очки с итальянцами (3:3).
– Сборная Италии – это команда опытных игроков, которые полагаются на свои индивидуальные навыки. Они предпочитают обыгрывать соперника один в один, а не командную игру. Итальянская игра – это импровизация. Именно поэтому необходимо быть готовым к любой ситуации.