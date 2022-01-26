Лидеры группы

Сборная Казахстана по футзалу одержала первую победу на чемпионате Европы-2022, проходящем в Нидерландах.

Очередным оппонентом нашей национальной команды на континентальном турнире стала сборная Финляндии. Перед данным поединком у обоих соперников было по одному очку – Казахстан на старте первенства разошелся миром со Словенией (4:4), а финны поделили очки с итальянцами (3:3).

Мало кто сомневался, что наша команда в этот раз выйдет победителем. Однако стартовый отрезок едва не посеял сомнения в сердцах казахстанских болельщиков, так как на 13-й минуте финны вышли вперед благодаря голу Миика Хосио. Благо что еще до перерыва мы сумели отыграться усилиями Биржана Оразова на 18-й минуте.

Основные события развернулись во втором тайме. На 23-й минуте наш соперник вновь вышел вперед, когда на острие атаки удачно сыграл Яни Корпела. Но на этом везение европейцев закончилось, вернее, это наши минщики собрались и наконец-то продемонстрировали свой настоя­щий уровень.

В очередной раз равновесие восстановил не кто-нибудь, а наш вратарь и капитан команды Игита, который точно пробил на 24-й минуте, вовремя подключившись к атаке. На 29-й минуте мы впервые вышли вперед благодаря голу Арнольда Кнауба. Кстати, по этому поводу следует отметить такой факт: Арнольд лишь пару дней назад присоединился к нашей команде. Кнауб вместе с главным тренером сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака пропустили первый матч на чемпионате Европы из-за положительных тестов на коронавирус. Но теперь у них все нормально, и они должны повести Казахстан к очередным победам.

Но вернемся к игре... На 31-й минуте Биржан Оразов оформил дубль, а спустя еще две минуты вторым голом в ворота соперника отметился и Арнольд Кнауб. Окончательный же счет 6:2 за 20 секунд до сирены установил Азат Валиуллин.

Отметим, что в другом матче нашей группы сборные Словении и Италии сыграли вничью 2:2. Таким образом, Казахстан с 4 очками вышел на первое мес­то. Заключительный матч наши футзалисты проведут 28 января против итальянцев.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал итоги матча пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

– Вы сыграли юбилейный, тридцатый матч с тех пор, как возглавили сборную. Какая работа была проделана в игре с Финляндией и с какими трудностями столк­нулись?

– 30 игр. Я очень счастлив. Все еще надеюсь увеличить эту цифру. Я работаю не только на сборную, но и на развитие футзала в Казахстане. Что касается игры, то мы первыми пропустили гол, но мне понравилась решимость моей команды победить, несмотря ни на какие трудности. Утром поступила информация, что Чингиз Есенаманов в игре не примет учас­тия. Мы проигрывали дважды по ходу игры. Однако преодолели эти трудности и выстояли до конца.

– Гол Игиты на третьем чемпио­нате Европы – очень хорошая новость. Является ли его гол решающим моментом в сегодняшней игре?

– Думаю, это был самый важный момент игры. Гол Игиты сравнял счет. Очевидно, все ждали гола капитана. Хотя счет был равным, но мы уже морально были впереди. Игита, как и команда, улучшает свою игру с каждым матчем. Наде­юсь, что предстоящие встречи будут качественными. В следующем матче мы намерены поднять нашу игру на другой уровень.

– В связи с отсутствием Альберта Акбаликова в передней линии играли Даурен Турсагулов и Азат Валиуллин. Как Вы оцениваете их игру? Мы также заметили, что защитник Арнольд Кнауб тоже играл на позиции нападающего.

– В сегодняшнем матче нам нужен был нападающий, который мог бы хорошо сыграть в штрафной площади соперника. В первом тайме часто использовали Даурена Турсагулова, но Азат Валиуллин не играл. Поэтому я выставил вперед Арнольда Кнауба и потребовал, чтобы он придерживал мяч. Это позволило остальным игрокам дышать.

– Что скажете насчет следую­щего соперника?