Литература, открытая миру Свежий выпуск 1297 Светлана АНАНЬЕВА, завотделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства

Культура и национальные литературы современного Казахстана вносят существенный вклад в укрепление толерантности, межэтнического согласия, всестороннюю пропаганду идей евразийского сотрудничества. Творческая личность в современной литературе Казахстана, как и ее герои, находятся на перекрестке культур, в едином духовном пространстве этнического и культурного взаимодействия. Важнейшие аспекты диалога национальных литератур, качественно новые идейно-художественные этапы развития и проблематики – тема большой и малой Родины, судьба художника на рубеже эпох, тема политических репрессий и травма депортации, этнический экзистенциализм, культурная память в процессах межкультурного взаимодействия – об этом идет речь в коллективных монографиях Института литературы и искусства им. М. Ауэзова МОН РК «Литература народа Казахстана» и «Современная литература народа Казахстана».

Современная литература народа Казахстана на страницах научных изданий изучается как эстетико-культурный и художественный феномен, развивающийся в уникальной социоисторической ситуации. Национальные образы культуры и мира обуславливают богатство стилевых течений и решений, многообразие творческих индивидуальностей.

Впервые попытка осмыслить основные тенденции развития литератур Казахстана в историческом аспекте была предпринята авторским коллективом книги «Литература народов Казахстана» (2004). Научный труд обобщающего плана подготовлен сотрудниками отдела мировой литературы и международных связей Института литературы и искусства под общей редакцией академика НАН РК Сеита Каскабасова с привлечением ведущих специалистов по национальным литературам – Махмуда Абдрахманова, Ян Вон Сика, Герольда Бельгера, Виктора Бадикова, Князя Мирзоева, Фатиха Фаткуллина, Татьяны Кривощаповой, Светланы Ананьевой, Елены Зейферт. В свое время книга получила положительную оценку на страницах отечественных и зарубежных научных изданий, республиканских СМИ. В 2014 году вышло второе, дополненное издание книги «Литература народа Казахстана» под общей редакцией директора Института, члена-корреспондента НАН РК Уалихана Калижанова.

Весомыми в поликультурном Казахстане стали идеи евразийского сотрудничества, которые в национальных литературах играют консолидирующую роль. Этнокультурные перекрестки, трансграничные контакты и взаимодейстие культур имеют особый смысл в картинах мира Евразии. Морис Симашко называл великим предтечей евразийства Абая. В острой, интеллектуально насыщенной художественной публицистике «Дорога на Святую Землю», которая вышла из-под его пера в результате поездок с Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, в очерке «Прообраз Евразии и искушения Президента» М. Симашко пишет о том, что наиболее полно открытую миру Евразию выражает Первый Президент Казахстана: «Родившись в многонациональном селе, где как раз и жили все сто народов, населяющих ныне Казахстан, он с истинно казахской ментальностью учился понимать мир как единую общность. Это особенная философия степи, впитываемая с первых дней жизни».

Реальной исторической перспективой, выражением ее и стала евразийская идея Президента Нурсултана ­Назарбаева. Идея эта родилась с человечеством: «Центрально-Азиатский регион издревле служит культурным источником ренессанса евразийских народов. Свобода мысли преобладала в учениях и творчестве Хайяма, Аль-Фараби, Баласагуни. В менталитете проживающих на этой территории народов остался след великих караванных путей, кочевий». Народный писатель Казахстана М. Симашко был убежден: «Ни для кого нет какого-то особого пути. Только соединение народов, никак не теряющих своего национального имени, своей души, в единую человеческую общность. Евразийская идея – один из краеугольных камней этого будущего».

Наши главные ценности объединяют всех казахстанцев и, как подчеркивает Глава государства, составляют фундамент будущего нашей страны. Провозглашение общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» направлено на реализацию мечты многих поколений казахского народа о достойном и великом Казахстане. Научиться жить в сосуществовании культур и религий, быть приверженными диалогу культур и цивилизаций призывает Лидер нации: «Казахстанская культура должна стать неотъемлемой частью глобального культурного наследия. Она должна четко распознаваться в системе восприятия культурных ценностей различных народов мира».

Казахстанский опыт межконфессио­нального и межэтнического согласия и сотрудничества под мудрым руководством нашего Президента, вне всякого сомнения, один из наиболее реальных, плодотворных и успешных на всем постсоветском пространстве. Этносы Казахстана, сохранив свои национальные культуру, искусство и литературу, выводят их на новый уровень достижений. Сложившееся в республике уникальное поликультурное пространство с единой духовной основой способствует дальнейшему поступательному и динамичному развитию.

Казахстан входит в творчество и судьбу современных деятелей культуры и литературы всего мира, в сердца читателей разных стран и континентов. Через современную культуру и литературу Казахстана мир узнает о нас и о важнейшей особенности творчества отечественных мастеров художественного слова, его характерной составляющей – принципиальном выходе за рамки одной национальной культуры и литературы, обогащении традициями казахской литературы. Русские, немецкие, уйгурские, корейские, татарские, курдские, узбекские, турецкие писатели и поэты, драматурги и публицисты, живущие в Казахстане, привносят в свое творчество элементы казахской культуры. Это и детали казахского быта, и песенная культура, и яркая образность, присущая казахской литературе, и ее неповторимый художественный колорит. Это связи глубинного характера, получающие свое отражение в ткани произведений: в стиле, языке, архитектонике.

Тема Казахстана – ведущий лейтмотив в произведениях Герольда Бельгера, Ахмеджана Ашири, Лаврентия Сона, Валерия Михайлова, Барие Бала, Гасане Хаджисулеймана, Абдурахима Пратова, Надежды Черновой, Любови Шашковой, Станислава Ли, Зары Бадоевой, Зулпы Чумаковой, Аждара Улдуза и многих других, характерной особенностью творчества которых является сохранение этнокультурной идентичности, важность исторической преемственности и этнической памяти, усиление этнических мотивов. В национальных литературах Казахстана воссоздается уникальный образ полиэтничного, мультикультурного мира. Живя среди другого народа, русский писатель Казахстана «обладает тем дополнительным преимуществом, что может свободно пересекать этнографическую границу и становиться обладателем ценнейших знаний, новых, ярких и поэтических образов». Эти слова литературного критика Николая Ровенского относятся и к корейским, татарским, узбекским, уйгурским, курдским, немецким деятелям литературы и представителям литератур других этносов Казахстана.

Коллективные монографии «Литература народа Казахстана» (издание второе, дополненное) и «Современная литература народа Казахстана», презентации которых состоялись в Астане и Алма­ты, предназначены широкому кругу читателей. Информация о новых изданиях, посвященных Году Ассамб­леи народа Казахстана, размещена на сайтах Казахстана, Беларуси и США.

Авторский коллектив книги «Современная литература народа Казахстана» – директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук Уалихан Калижанов, ректор Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, доктор филологических наук Бейбут Мамраев, доктора филологических наук Князь Мирзоев, Вера Савельева, Алимжан Хамраев, кандидаты филологических наук Светлана Ананьева, Айнур Машакова, председатель литературного объединения «Ижодкор» Абдирахим Пратов, научный сотрудник Института литературы и искусства Айнур Калиаскарова – награждены дипломом издательского дома «Звязда» Совета министров Республики Беларусь.

Развитие национальных литератур и культур этносов республики, по мнению авторского коллектива, играет основополагающую роль в сохранении межнационального согласия, пропаганде толерантности, в формировании единой национальной идентичности в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства».



