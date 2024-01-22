Литературная «байга»

Цель конкурса – популяризация национальных видов спорта, а также поддержка писателей и стимулирование их к созданию новых произведений. Об этом в ходе встречи с творческой общественностью сообщил президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

Открывая мероприятие, председатель правления Союза писателей РК Мереке Кулкенов отметил, что национальные игры олицетворяют ценности и традиции народа. В сентябре этого года Казахстан впервые будет принимать V Всемирные игры кочевников.

– Один из самых авторитетных видов искусства – художественная литература. Поэтому проведение литературного конкурса «Құлагер» имеет большое значение для творческой интеллигенции и писательской среды. Мы также приложим все усилия, чтобы пробудить интерес к чтению у подрастающего поколения, – отметил Мереке Кулкенов.

В свою очередь Исламбек Салжанов рассказал о концепции развития национальных видов спорта. Он напомнил, что на V Всемирных играх кочевников в Астане ожидается участие более 5 тыс. спортсменов из 100 стран, в казахстанскую столицу прибудут многочисленные иностранные туристы.

– Глава государства уделяет большое внимание развитию национального спорта. Название конкурса выбрано не случайно. Произведение Ильяса Жансугурова «Құлагер» – это вечная поэ­зия, и она никогда не устареет. Надеюсь, новые произведения, которые появятся, в том числе, благодаря конкурсу, обогатят современную казахстанскую литературу, – сказал Исламбек Салжанов.

Конкурс будет проходить по семи номинациям: «Лучшая поэ­зия», «Лучшая проза», «Лучшее произведение для детей», «Лучший комикс», «Лучшая драма», «Лучшая документальная проза», «Лучшее произведение в области фантастики⁄мифологии».

К участию в конкурсе допускаются новые, ранее не опуб­ликованные произведения, написанные с января по июнь текущего года. Прием заявок для участия будет проходить по 22 июня. Работы должны быть посвящены таким национальным видам спорта, как теңге iлу, бәйге, жамбы ату, аударыспақ, көкпар, тоғызқұмалақ, құсбегілік, садақ ату, асық ату, жорық.

Произведения принимаются на казахском и русском языках. Возраст участников не ограничен. В каждой номинации будет объявлен один победитель, который получит авторскую статуэтку «Құлагер» и денежное вознаграждение в размере 2 млн тенге от Ассоциации национальных видов спорта.

Церемония награждения победителей состоится в августе текущего года.