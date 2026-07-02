Литературный челлендж: военнослужащие Нацгвардии прочитали более четырех тысяч книг

В Национальной гвардии МВД РК продолжается литературный челлендж BOOKGUARD. С начала года его участники прочитали более четырех тысяч книг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия

Наибольшую активность проявляют военнослужащие срочной службы, на долю которых приходится свыше двух тысяч прочитанных произведений. Активно участвуют в проекте также контрактники и офицеры.



Одним из участников челленджа стал военнослужащий столичной воинской части 5573 Жасулан Нуржанулы. Девятнадцатилетний гвардеец, призванный на срочную службу из Шымкента, с детства проявляет интерес к чтению. Ещё во время курса молодого бойца он успел прочитать две книги.



Сегодня Жасулан читает роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». По его словам, судьба главного героя помогает лучше понять ценность стойкости, ответственности и силы духа, которые необходимы каждому военнослужащему.



Особое место в его списке занимает повесть Бауыржана Момышулы «Ұшқан ұя». Книга о детстве будущего полководца заставила молодого гвардейца по-новому взглянуть на роль семьи и воспитания в формировании личности.

Гвардеец планирует получить высшее образование и стать участником программы «Срочник 2.0». Поэтому свободное время старается использовать с пользой, совмещая службу с саморазвитием и чтением.



Напомним, литературный челлендж BOOKGUARD стартовал 6 апреля в воинской части 5574 Национальной гвардии в Туркестане и впоследствии охватил подразделения войск правопорядка по всей стране. Проект способствует развитию читательской культуры среди военнослужащих и укрепляет интерес к самообразованию.