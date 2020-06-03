Лицензии ряда казахстанских вузов частично приостановлены
Министерство образования и науки частично приостановило лицензии ряда казахстанских вузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В условиях конкурентной среды для абитуриентов важно сделать правильный выбор вуза, поскольку от этого зависит дальнейшее самоопределение и трудоустройство выпускника вуза. Поэтому при выборе вуза абитуриентам и родителям необходимо учитывать академическую репутацию вуза. Министерством образования и науки Республики Казахстан продолжается работа по оптимизации высших учебных заведений, не предоставляющих качественные образовательные услуги", – говорится в сообщении.
Так, в Казахской академии труда и социальных отношений на месяц приостановлено действие приложений к лицензии на право ведения образовательной деятельности по определенным направлениям подготовки (вступает в законную силу с 4 июня 2020 года).
Также решением специализированного межрайонного административного суда г. Алматы Университет иностранных языков и деловой карьеры лишен приложений к лицензии по нескольким направлениям подготовки – "Гуманитарные науки", "Подготовка учителей по естественнонаучным предметам", "Педагогика и психология" (вступает в законную силу с 8 июня 2020 года).
По результатам повторного государственного контроля в Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева приостановлено действие приложений к лицензии на один месяц (решение вступило в законную силу с 29 мая 2020 года).
"Как уже сообщалось ранее, с 2021 года вводится норма по выдаче документов об образовании собственного образца, то есть дипломов государственного образца не будет. Дипломы фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения", – отметили в МОН РК.
При этом подчеркивается, что абитуриентам рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:
– позицию вуза в рейтинге лучших вузов мира QS и в рейтинге образовательных программ, проводимых НПП "Атамекен";
– статус и академическую репутацию вуза;
– качество предоставляемых образовательных услуг.
"Информацию по актуальным направлениям подготовки кадров и трудоустройству выпускников можно получить, ознакомившись с рейтингом по итогам оценки образовательных программ НПП "Атамекен". Результаты проведенного рейтинга размещены на официальных сайтах НПП "Атамекен" и Министерства образования и науки РК", – заключили в ведомстве.