Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

Министр обороны Литвы заявила, что страна готова изменить Конституцию, чтобы получить возможность разместить у себя ядерное оружие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие.
«Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», - цитирует портал Delfi слова министры обороны страны Довиле Шакалене на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.
137-я статья Конституции Литвы запрещает размещать на территории этого государства оружие массового поражения и иностранные военные базы.
При этом разместить у себя ядерное оружие Вильнюсу пока никто не предлагал, отметила Шакалене.