Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

Министр обороны Литвы заявила, что страна готова изменить Конституцию, чтобы получить возможность разместить у себя ядерное оружие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие.

«Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», - цитирует портал Delfi слова министры обороны страны Довиле Шакалене на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.

137-я статья Конституции Литвы запрещает размещать на территории этого государства оружие массового поражения и иностранные военные базы.

При этом разместить у себя ядерное оружие Вильнюсу пока никто не предлагал, отметила Шакалене.