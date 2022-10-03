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Локация для творчества
Елена Ульянкина

Карагандинский драматический театр им. К. С. Станиславского украсил яркий мурал с портретом знаменитого режиссера.

Директор русского драм­театра им. Станиславского Дунай Еспаев решился на беспрецедентный шаг – доверил фасад своего здания граффити-художникам, которые превратили его в яркий арт-объект.

Авторы мурала использовали оранжевые, синие, серые и черные краски. Глядя на стену, кажется, что на нее наклеили обрывки огромных афиш: на одном изображены выразительные глаза, на другом – женские губы и подбородок, на третьем – театральные маски. И на эту мозаику из оконного проема, давно заложенного кирпичами, смотрит задумчивое лицо великого режиссера Константина Станиславского.

Над созданием мурала работала команда граффити-художников, которую возглавил мастер из Алматы Дмитрий Мусихин. Над стеной карагандинского театра они работали пять дней.

– Мы учитывали архитектурные особенности здания и истории актеров театра, – рассказывает художник. – К примеру, узнали, что актеры, познакомившись в театре, соз­дали семью. Или что один из артистов коллекционирует пуговицы, поэтому его в коллективе по-доброму называют Пуговкой. Такие нюансы мы постарались отразить в своем стрит-арте, в результате он стал живой картиной, а не просто баннером.

Художники и артисты на­деются, что мурал сделает драмтеатр им. К. С. Станиславского более притягательным для молодежи. Подростки уже фото­графируются на фоне граффити. И возможно, чуть повзрослев, они придут на спектакли, которые идут на его сцене.

– У нас благодаря этому муралу появилось множество планов, – говорит директор театра Дунай Еспаев. – Мы собираемся продолжить благоустройство прилегающей территории. Хотим установить скамейки и сделать освещение. Здесь можно организовать импровизированную сцену, встречаться с юными зрителями, проводить тематические вечера и концерты, читку пьес. Мы рады новой яркой локации. Верю, что здесь будет кипеть творческая жизнь.

Инициатором создания зоны стрит-арта стала член совета по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры и спорта РК Ирина Харитонова. Не исключено, что рядом откроется арт-кафе. И в театр придет еще больше творческих, инициативных людей.

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