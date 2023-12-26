Ложное обвинение

Скандалы
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Высокий суд Лондона постановил, что уголовное расследование по делу ENRC, было начато незаконно, и стало результатом правонарушений британской службы по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) и юридической фирмы Dechert.

фото: gov.kz

Компания ENRC находилась под уголовным расследованием Британской Службы по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) с апреля 2013 года по август 2023 года. При этом в компании с самого начала опровергали информацию о совершении каких-либо преступлений.

В августе 2023 года SFO сама пришла к такому же выводу после проведения «всеобъемлющего расследования, затрагивающего множество юрисдикций, направленного на проверку вменяемых деяний» и «[исчерпания] всех возможных направлений следственной работы».

Как оказалось, SFO не начала бы свое десятилетнее уголовное расследование в отношении ENRC, если бы не имевшие место серьезнейшие правонарушения со стороны старших должностных лиц SFO и партнера юридической фирмы Dechert Нила Джеррарда.

Так, Высокий суд установил, что именно заговорщическое общение между Нилом Джеррардом и представителями SFO привело к открытию ведомством расследования в отношении компании.

Как указано в более раннем решении Высокого суда, обнародованном в мае 2022 года, Нил Джеррард сам признал, что склонен к преувеличению, — признание, которое судья счел "явным преуменьшением, это еще слабо сказано". На основе заведомо ложной информации от Джеррарда, которую сотрудники SFO использовали с "недобросовестным оппортунизмом", в апреле 2013 года британское ведомство пришла к неверному заключению, будто юридическая фирма "Dechert, вероятно, нашла что-то".

Между тем, ENRC в 2021 году подал иск против SFO в 2021 году, где утверждал, что в ходе уголовного расследования сотрудники британского ведомства неоднократно устраивали утечки информации журналистам. По мнению ENRC, они поспособствовали сформировать негативную общественную реакцию против компании с целью оправдать затянувшегося уголовного расследования и обоснования ведомством своих запросов на получение дополнительного финансирования со стороны правительства Великобритании.

Добавим, что ENRC уже присудили свыше 43 миллионов фунтов расходов и убытков. Точный размер финансовых последствий будет определен на следующей стадии по мере развития судебного разбирательства. Также компания подчеркнула, что десятилетнее расследование в их отношении, прекращенное SFO в августе 2023 года без предъявления обвинений к компании, ее бывшим директорам или сотрудникам, повлекло серьезные репутационные и финансовые последствия для компании.

- Сегодняшнее судебное решение подтверждает решимость ENRC доказать свою невиновность и очистить свое имя от настойчивых и безосновательных обвинений, выдвигаемых как со стороны Dechert, так и SFO, - сказал представлявший интересы ENRC в судебном процессе, партнер юридической фирмы Hogan Lovells International LLP Майкл Робертс. - Каждый вправе ожидать от ведущей юридической фирмы и государственного правоохранительного органа высоких стандартов и надлежащего поведения.

Он добавил, что это судебное решение посылает четкий сигнал о том, что практика использования адвокатов правоохранительными органами в качестве тайных информаторов против своих клиентов является незаконной и неприемлемой.

Примечательно, что все это время SFO отклоняла многочисленные предложения ENRC урегулировать претензии без судебного разбирательства.

#суд #расследование #дело #ENRC

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