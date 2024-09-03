Две школы в Атырау «заминировали»

Неизвестный проинформировал об опасности несколько учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городских школах была проведена незамедлительная проверка по ложному сообщению о наличии взрывчатых устройств.

В результате их не обнаружили.

«По факту ложного сообщения проводится расследование. В настоящее время безопасность во всех школах города находится под пристальным контролем полиции», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что лжетеррористам по закону грозит штраф, исправительные работы, вплоть до лишения свободы.