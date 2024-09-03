Две школы в Атырау «заминировали»
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Неизвестный проинформировал об опасности несколько учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Атырауской области
В городских школах была проведена незамедлительная проверка по ложному сообщению о наличии взрывчатых устройств.
В результате их не обнаружили.
«По факту ложного сообщения проводится расследование. В настоящее время безопасность во всех школах города находится под пристальным контролем полиции», – детализировали в правоохранительных органах.
В полиции напомнили, что лжетеррористам по закону грозит штраф, исправительные работы, вплоть до лишения свободы.