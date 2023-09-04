Лучше готовиться заранее

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Рахим Беков, Акмолинская область

Более двух третей (85%) необходимого двухмесячного запаса каменного топлива завезено на сегодня в регион для коммунально-бытовых нужд.

По сообщению руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияра Куанышбаева, государственному сектору Акмолинской области на отопительный сезон требуется 530 тыс. тонн угля, из которых уже запасено 112 тыс. Населению необходимо около 1 млн тонн, из которых поставлено 190 тыс., или 19% от нужного количества.

– Завоз угля в регион идет в соответствии с утвержденным графиком и согласно плану пот­ребности, – подчеркнул спикер на брифинге. По его словам, продажа каменного топлива в регионе организована в 56 пунктах. Для увеличения объема поставок в список региональных операторов включены еще 64 поставщика из 16 регионов. Средняя цена угля сегодня составляет 15 850 тенге за тонну. По сравнению с прошлым годом она выросла на 20–25%.

– Увеличение стоимости связано прежде всего с ростом цен на уголь на разрезах, а также в связи с повышением железнодорожных тарифов. Нами проводится разъяс­нительная работа среди жителей области, представителей коммунально-бытового сектора по поводу заблаговременного закупа угля, – пояснил глава областного управления энергетики и ЖКХ.

В текущем году на подготовку к отопительному сезону, включая реализацию инвестиционных проектов, ремонтную кампанию и закупку энергоресурсов, направлено 27,6 млрд тенге.

В настоящий момент, подчерк­нул Данияр Куанышбаев, в регионе отремонтировано 959 котельных, 690 учреждений образования, 506 – здравоохранения, подготовлено 2 415 жилых домов. Также отремонтировано 23 километра тепловых сетей, из них капитально – 13 километров, заменено три километра сетей.

– Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, проводится техническое обследование объектов теплоснабжения области. Нуждающиеся в ремонте участки, выявленные в ходе этой работы, будут приведены в порядок поэтапно, в течение двух-трех ближайших лет. В целом же, – заключил спикер, – подготовку к предстоящему отопительному сезону мы завершаем в срок. Этот вопрос у нас, как и всегда, на особом контроле.

#уголь #ЖКХ #отопление #отопительный сезон

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