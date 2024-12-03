Лучше всего учителя мотивируют успехи учеников

Образование
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Так считает преподаватель со стажем Гульнара Кокчаева, которая, несмотря на многолетний опыт работы, продолжает радоваться успехам своих учеников.

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Стать учителем она мечтала с самого детства. В школе старалась подражать своим наставникам, особенно Сауле-апай, которая подарила ей азбуку, научила читать. Умение общаться с людьми, культура речи, прекрасные человеческие качества и то, как Сауле-апай объясняла уроки, вдохновили девочку.

– Когда, став учителем, я переступила порог школы, то волновалась, будто пришла в первый класс ученицей, – рассказывает Гульнара Нурахметовна.

Ей, молодой и неопытной, приходилось учиться на своих же уроках. И доверительное общение с детьми стало тогда главным козырем. А сегодня Гульнара Нурахметовна – любящая жена и мама. Радуется двоим внукам, наслаждаясь ролью бабушки.

– Интерес к профессии не угас, – продолжает она. – Напротив, теперь стало даже интереснее. Дети такие разные – кто-то капризный, а кто-то чрезмерно скромный. Объединить их, заинтересовать общим делом очень непросто.

Гульнара Нурахметовна считает, что создание детского коллектива начинается с голоса учителя. Приятный мягкий тембр, доброе лицо, жесты, манеры – все это обязательно вызовет доверие у подопечных.

Гульнара Кокчаева из династии педагогов. В семье их было десять детей: восемь сыновей и две дочери. Мама Балхинур Закирова и дедушка Кинаят Кокчаев долгое время работали учителями начальных классов. Сестры тоже пошли по этой стезе.

– Мы открыли путь в жизнь многим талантливым детям, – с гордостью говорит Гульнара Нурахметовна. – Что ни говори, но и ученые, и шахтеры, и президенты – все проходят через руки учителя.

По ее убеждениям, педагогу важно не просто преподавать, а знать к чему стремиться, куда направлять энергию детей, чтобы не плыть по течению.

– Учеба не может быть самоцелью, наставник должен понимать это сам и стараться внушить ученикам, – отмечает Гульнара Кокчаева. – В свое время учитель нации Ахмет Байтурсынулы, на мой взгляд, точно заметил: «...если мы посмотрим на жизнь других образованных народов – то там совсем другие смыслы, задачи и цели. У них все делается ради блага общества. И мы тоже должны к этому стремиться».

С тех пор прошла уже сотня лет, а проблемы у нас все те же. Многие молодые люди получили хорошее образование, а правильно применить его не могут, поскольку кроме образования нужна еще и культура, выбор в жизни достойной цели.

– Мне всегда было важно, как наши культурные корни и традиции могут влиять на обучение, – рассуждает учитель. – На семинарах познакомилась с методами этнопедагогики, призванными учитывать культурные особеннос­ти учащихся. Эти методы не только привнесли новизну в мой подход к преподаванию, но и помогли моим ученикам раскрыть свои таланты и обрести уверенность в себе.

Гульнара Нурахметовна внедрила элементы этнопедагогики в свою ежедневную учительскую практику, организовав уроки, где она с детьми изучает народные сказки, песни, обряды, и это дает возможность ученикам соотнести изучаемое с их собственным опытом. А однажды она предложила ребятам подготовить небольшие выступления о семейных традициях. И дети оживленно рассказывали о своих корнях, делились семейными историями, показывали национальные костюмы. Эти уроки помогли им не только узнать больше о своей культуре, но и научили уважать традиции других народов.

– Я не просто носитель знаний, а проводник, который помогает детям найти связь с собственными корнями, чтобы испытывать гордость за свою культуру, – говорит учитель. – Продолжаю использовать эту методику, разрабатываю новые приемы обучения: «Сын тұрғысынан оқу мен жазуды дамыту», «Адасқан әріптер», «Қызық сөздер», «Сөзден сөз тер», «Ғажайып шаршы», «Ойын арқылы оқыту». Вижу, что это помогает не только в обучении, но и в воспитании настоящих граждан. Горжусь тем, что могу быть частью этого процесса, видеть, как дети растут, принимая свою идентичность.

Многие ученики Гульнары Нурахметовны достигли больших успехов. И каждое их достижение она воспринимала с большой радостью и гордос­тью за воспитанников.

– Помню, однажды готовила своих учеников к республиканской олимпиаде и видела, как они старались, буквально горели желанием победить. Мне так нравились их стремление и упорство! Когда результаты олимпиад были объявлены и трое моих учеников заняли призовые места, я пережила один из самых счастливых моментов в жизни, – вспоминает она. – Многие мои ученики участвовали в международной дистанционной олимпиаде по математике, в республиканской интеллектуальной олимпиаде «Ақбота» и тоже заняли призовые места. Это и есть доказательство того, что наша совместная работа приносит плоды.

Недавно Гульнаре Кокчаевой вручили почетную грамоту от министра просвещения. Она подчеркивает, что это не только ее награда, но и свидетельство успехов учеников:

– Я всегда говорю ребятам: «Ваш успех – моя радость». Когда они приходят после получения наград, полные восторга и гордости, чувствую, что моя работа имеет смысл. Каждый такой успех – это мотивация продолжать заниматься любимым делом и открывать горизонты для следующих поколений. Ведь самое ценное – это видеть, как дети начинают верить в себя и стремиться к большему.

#Образование #школа #учитель #преподаватель #Гульнара Кокчаева

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