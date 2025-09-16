Лучшие кинологи Нацгвардии определены в Петропавловске

Служу отечеству!
24
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В воинской части 6637, расположенной в Петропавловске, прошли личное и командное первенства по многоборью со служебными собаками среди кинологов Национальной гвардии. Соревнование собрало лучших специалистов кинологической службы и их четвероногих напарников из всех региональных командований и воинских частей войск правопорядка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Цель первенства – определить сильнейших, проверить подготовку служебных собак, обменяться опытом и повысить профессиональный уровень личного состава. В течение недели участники показывали навыки в трёх дисциплинах: розыскной службе, обнаружении наркотических и взрывчатых веществ.

По итогам личного первенства чемпионами стали:

Ефрейтор Маулен Кайрбаев со служебной собакой «Айза» (воинская часть 3514, РгК «Шығыс») — победитель в розыскной службе.

Сержант Болат Альжанов со служебной собакой «Эльза» (воинская часть 5573) — победитель в поиске взрывчатых веществ.

Ефрейтор Рустам Исабеков со служебной собакой «Иллада» (воинская часть 3660, РгК «Оңтүстік») — победитель в наркорозыскной службе.

Сильнейшими в командном зачёте стали кинологи регионального командования «Шығыс». Второе место заняли представители воинской части 5573, третье – команда регионального командования «Оңтүстік». Победители и призёры получили кубки, грамоты и медали. 

Финальной точкой соревнований стала динамичная программа с элементами задержания условного нарушителя, выполнением команд и специальных задач. Демонстрация возможностей кинологов и их собак вызвала аплодисменты и стала ярким завершением мероприятия.

Проведённое первенство показало высокий уровень подготовки кинологов и служебных собак, а также определило направления для дальнейшего совершенствования профессиональных навыков и подготовки подразделений.

#солдат #Нацгвардия #кинолог

Популярное

Все
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Аварий стало меньше
Серебряные награды из Брно
Столице – эффективную инфраструктуру
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Стадион для будущих чемпионов
В столице открылся первый экохаб
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
«Броня» от стагнации экономики
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
Технологии для развития
Нужны специальные знания
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
Бочча – путь отважных
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Цена золота обновила новый рекорд
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Музыка, объединившая народы
Контуры будущего определены
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
День танкиста отмечают в Казахстане
Чемпион мира служит в рядах Нацгвардии
В Астане 90 военнообязанных призваны на воинские сборы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]