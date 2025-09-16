В воинской части 6637, расположенной в Петропавловске, прошли личное и командное первенства по многоборью со служебными собаками среди кинологов Национальной гвардии. Соревнование собрало лучших специалистов кинологической службы и их четвероногих напарников из всех региональных командований и воинских частей войск правопорядка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Цель первенства – определить сильнейших, проверить подготовку служебных собак, обменяться опытом и повысить профессиональный уровень личного состава. В течение недели участники показывали навыки в трёх дисциплинах: розыскной службе, обнаружении наркотических и взрывчатых веществ.

По итогам личного первенства чемпионами стали:

Ефрейтор Маулен Кайрбаев со служебной собакой «Айза» (воинская часть 3514, РгК «Шығыс») — победитель в розыскной службе.

Сержант Болат Альжанов со служебной собакой «Эльза» (воинская часть 5573) — победитель в поиске взрывчатых веществ.

Ефрейтор Рустам Исабеков со служебной собакой «Иллада» (воинская часть 3660, РгК «Оңтүстік») — победитель в наркорозыскной службе.

Сильнейшими в командном зачёте стали кинологи регионального командования «Шығыс». Второе место заняли представители воинской части 5573, третье – команда регионального командования «Оңтүстік». Победители и призёры получили кубки, грамоты и медали.

Финальной точкой соревнований стала динамичная программа с элементами задержания условного нарушителя, выполнением команд и специальных задач. Демонстрация возможностей кинологов и их собак вызвала аплодисменты и стала ярким завершением мероприятия.

Проведённое первенство показало высокий уровень подготовки кинологов и служебных собак, а также определило направления для дальнейшего совершенствования профессиональных навыков и подготовки подразделений.