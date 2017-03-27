Лучший полицейский Нью-Йорка хочет открыть бойцовский клуб в Казахстане

Лучший полицейский Нью-Йорка, уроженец Шымкента Димаш Ниязов заявил о своем желании открыть бойцовский клуб на родине, в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на группу "Профи Бокс Казахстана" ВКонтакте.
В возрасте 13 лет Димаш со своими родителями переехал в Штаты, где он проживает и по сей день. Как отмечается, уроженец Южного Казахстана не только служит в американской полиции, он лучший полицейский Нью-Йорка. Преданность выбранной профессии возвысила его среди коллег. Лучшим копом Нью-Йорка Димаш стал после задержания наркодилера.
"Работа очень сложная и тяжелая. В основном занимаемся обеспечением общественного порядка и безопасности на улицах и в местах скопления людей. Были даже моменты, когда в меня стреляли, но я сам ни в кого не стрелял. Коррупции в Нью-Йорке нет и в помине, народ воспринимает нас как своих защитников", – поделился Димаш.
Помимо работы в органах Ниязов является профессиональным боксером. За свою карьеру он провел 13 боев и не потерпел ни одного поражения, на его счету 10 побед (4КО) и 3 ничьи. Тренером Димаша является его родной отец Исмат Ниязов, который, к слову, тренирует и казахстанского боксера Бахтияра Эюбова (12-0, 10КО).
Как рассказал Димаш, в его ближайших планах открыть бойцовский клуб в Казахстане, посетить EXPO 2017 и, возможно, поучаствовать в одном из боксерских поединков, а также вернуться на родину. Также, если повезет, на астанинском ринге Димаш планирует встретиться с именитыми боксерами планеты. Себя он называет казахоамериканцем, хотя, по его словам, думает сейчас он в основном на английском языке. Скучает настолько, что в его спортзале висит флаг Казахстана – предмет гордости боксера. Как отметил Димаш, американцы с большим уважением относятся к казахстанским мастерам кожаной перчатки.
Хотя, находясь на чужбине, Димаш и подзабыл родной язык, он не устает повторять, что Казахстан живет в его сердце.