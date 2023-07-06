Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму по случаю дня рождения первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Кazpravda.kz со ссылкой на sputnik.by .

Фото: inforesist.org

В поздравлении отмечается роль Назарбаева в том, что "Республика Казахстан достойно прошла кризисные периоды, обретя прочное место в современном мироустройстве и признанный авторитет", его усилия "для формирования имиджа Казахстана на международной арене".

"Во многом Ваша заслуга в том, что Казахстан сегодня – это сохранившее свой промышленный потенциал государство с рыночной экономикой, заложенными основами гражданского общества, этническим и религиозным согласием", – говорится в поздравлении.

Кроме того, глава белорусского государства подчеркнул, что Назарбаев был у истоков создания Шанхайскойо организации сотрудничества.

Белорусский лидер отметил, что высоко ценит "теплые, дружеские отношения" с Назарбаевым и дорожит контактами с ним.

"Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, взаимопонимания и поддержки в кругу родных и близких", – заключил Александр Лукашенко.