Любить дело, которому служишь

Каждый урок Нурбека Кабыкеновича неизменно заканчивался коллективным пением «Көзімнің қарасы». Принять участие в импровизированном хоре стремились даже те, кто, подобно пишущему эти строки, не мог похвастаться выдающимися вокальными данными. В собственном многоголосье мы по-новому открывали для себя заветные строки Абая, восхищаясь открытостью чувств поэта, хотя, надо признаться, особой страстью к любовной лирике в нашем классе долгое время никто не пылал. Вчерашние прагматики и рационалисты, поющие вместе со своим учителем, который открыл для них красоту поэтического слова, – это, пожалуй, одно из наи­более ярких воспоминаний о теперь уже далекой школьной жизни.

За годы знакомства с Нурбеком Кабыкеновичем мы не раз обсуж­дали значение казахского языка и литературы для духовного развития общества. «Язык Абая и Шакарима должен объединять всех граждан нашей страны», – сказал однаж­ды Нурбек Кабыкенович, и эти его слова вспоминаются всякий раз, стоит нам встретиться вновь. Специально обсуждать педагогику и методику нам пока не доводилось – любое обсуждение с лихвой перекрывала практика. И все же сказанное однажды до сих пор воспринимается мною как педагогическое кредо учителя, посвятившего школе почти 30 лет своей жизни.

Слово «служение» к концу прошлого века поспешили признать старомодным. Но достаточно хоть раз посетить урок Нурбека Кабыкеновича – будь то казахский язык и литература или абаеведение, чтобы понять: другого слова, способного в точности описать его отношение к своему делу, просто не найти. Лучшее доказательство этого – горящие глаза школьников, спешащих к нему на урок.

Они знают, что их ждет встреча с увлеченным человеком, чье глубокое знание языка поможет им раскрыть художественную красоту и богатство казахской литературы. А через нее – постичь и шедевры мировой культуры. Нурбек Кабыкенович учит детей не зазубривать готовые формулы из учебников, а чувствовать язык, всю его глубину и образность, чтобы затем применять его в жизни. Все это происходит через непосредственный диалог, задушевную беседу учителя с учениками, и каждый из них может быть уверен, что на любой вопрос педагог обязательно даст ответ.

Важную роль в своей методике преподавания Нурбек Кабыкенович отводит выразительному, вдумчивому чтению произведений казахских писателей, которые являются лучшими учебниками для познания особенностей литературного языка. Он прекрасный чтец, тонко чувствующий живую материю языка, что вдохновляет и побуждает его учеников принимать участие в предметных олимпиадах и конкурсах. А еще он первый запевала, когда дело доходит до песен. Они – неотъемлемая часть урока. Абай писал, что именно песни способны донести до слушателя многообразность языка, на котором они сочинены. И Нурбек Кабыкенович на личном примере показывает, насколько верна эта мысль великого поэта. По мнению педагога, его главная задача – не только дать теоретические знания, но и духовно обогатить учащихся, чтобы занятия остались в их памяти надолго и послужили импульсом к дальнейшему саморазвитию.

Творческое отношение к воспитанию подрастающего поколения, любовь к родному языку и забота о сохранении культурных ценностей народа культивировались в семье Абадиловых, ведь Нурбек Кабыкенович является прямым потомком поэта и про­светителя Шакарима Кудайбердиева по линии его сына Суфияна.

– В прошлом году, когда отмечался 165-летний юбилей моего прадеда, я ездил в урочище Шынгыстау, видел колодец, в котором 30 лет пролежали останки Шакарима. Предать их земле мой отец Кабыкен и младший сын Шакарима Ахат Кудайбердиев смогли лишь в 60-е годы, когда творчество выдающегося поэта постепенно возвращалось к читателю. Ахат-ага был частым гостем в нашем доме. Он подарил моим родителям портрет Шакарима, который всегда висел на самом видном и почетном месте. С детства меня привлекали гуманистические мотивы казахской поэзии. Сегодня они сближают людей самых разных взглядов и убеждений, помогая им раскрыть истинное значение общечеловеческих ценностей, на основе которых и сформировались в литературе так называемые вечные темы. На мой взгляд, казахский язык постепенно входит в сферу культурной дипломатии. Знаменитые слова Абая «Люби, мой брат, все человечество» можно назвать важнейшим постулатом внешней политики нашей страны, – рассказывает Нурбек Кабыкенович.

Свою педагогическую деятельность он не мыслит в отрыве от активной общественной работы. Нурбек Кабыкенович разработал уникальную тематическую программу по преподаванию абаеведения в 9–11-х классах, в которой значительное место уделяется изучению учащимися тонкостей литературного казахского языка на примерах произведений великого поэта и философа. Он регулярно принимает участие в различных семинарах, конференциях и чтениях, совершенствуя собственные навыки и применяя новые знания в своей работе. Многолетний и добросовестный труд Нурбека Кабыкеновича отмечен наградами: медалью к 90-летию юбилея Абайского района Восточно-Казахстанской области и нагрудным знаком «Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін». В этом году на VI конференции профсоюза работников образования Астаны ему была вручена медаль «Еңбек ардагері».

Благодаря таким учителям, отдающим все свои силы на формирование культа знаний в современном обществе, можно быть уверенными, что авторитет государственного языка будет непрерывно расти.