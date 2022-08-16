Любовь к поэзии живет

В Семее проходят XXIII Республиканские Абаевские чтения среди казахстанских школьников.

В масштабном проекте принимают участие более 130 учащихся из всех регионов Казахстана.

– Цель конкурса – популяризировать творчество Абая и Шакарима, пробудить в серд­цах молодежи любовь к его поэзии и песням, к духовному наследию нашего народа, повысить интерес к литературе. Наши участники очень сильные: есть ученики, которые знают 300–400 произведений Абая и Шакарима. Им можно прочитать начало любого их стихотворения, и они смогут его продолжить. Лучшие из лучших получат награды, – рассказал заместитель руководителя отдела образования города Семея Биржан Булабаев.

Участники возложили цветы к памятнику Абая, для них провели экскурсию по достопримечательностям Семея. Однако на этом знакомство с родиной Абая не закончится. Школьники отправятся в Жидебай, где смогут ощутить атмосферу творчества, еще больше узнать о жизни поэта, а само поэтическое состязание пройдет в амфитеатре музейного комплекса. Произведения Абая и Шакарима прозвучат на земле, где когда-то творили великие авторы.

Программа конкурса очень насыщенная: ребята не только прочитают поэтические произведения Абая и Шакарима, но посоревнуются в лучшем исполнении их песен и кюев. Также у них будет возможность представить свои произведения и написать эссе о творчест­ве Абая.