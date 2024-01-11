Любой каприз за ваши деньги

Золотые условия вкладчикам обе­щали в потребительском кооперативе «ЖК-OTAU KZ», оказавшемся на поверку финансовой пирамидой. Ее создали две женщины, не скупившиеся на обещания потенциальным клиентам: тут тебе и возможность приобрести недвижимость при условии внесения 15% предоплаты, и оформление квартиры сразу же на будущего владельца. Желающие приобрести жилье, но не имеющие денежных средств, по их словам, мог­ли это сделать по ипотеке без подтверждения дохода с рассрочкой на целых 20 лет. И в качестве вишенки на торте мошенницы обещали оформить ипотеку при любой кредитной истории.

Почти полторы сотни человек понес­ли свои сбережения в «ЖК-OTAU KZ». Конечно, справить новоселье никому из них не удалось. Вместо этого пришлось писать заявление в полицию, получать статус потерпевшего, а потом ходить в суд вместе с такими же легковерными жителями Шымкента, Алматы, Астаны и ряда областных центров страны.

В ходе следствия установлено, что подсудимые с 2018 по 2019 год по предварительному сговору в группе лиц создали финансовую (инвестицион­ную) пирамиду. Потребительский кооператив «ЖК-OTAU KZ» привлекал денежные средства вкладчиков, которые не использовались для предпринимательской деятельности, чтобы тем самым обеспечить принятые обязательства. Вклады служили источником обогащения учредителей ПК «ЖК-OTAU KZ». За счет взносов они могли жить на широкую ногу, приобретать недвижимое и движимое имущество. Потерпевшим нанесен материальный ущерб в особо крупном размере – 427 млн тенге. Одна из подсудимых деньги, полученные незаконным путем, легализовывала через различные сделки и переводы имущества.

В зале суда вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, заключенными договорами, квитанциями об уплате, заключениями аудиторской проверки и судебных экспертиз. Собственно, подсудимые не стали особо отпираться, пойдя по пути чистосердечного признания вины, чтобы смягчить наказание.

Женщин суд признал виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Главного организатора пирамиды признали виновной и в отмывании денег, полученных преступным путем. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Второй подсудимой предстоит провести в исправительной колонии 5 лет. Обе осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, и занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет.

В места не столь отдаленные на днях суд отправил создателей и руководителей еще одной финансовой пирамиды. Клиентов в «Свой дом» они заманивали обещанием выплаты вознаграждения в размере 40% от внесенной суммы. В общей сложности им удалось привлечь 49 млн тенге. По приговору суда оба подсудимых признаны виновными и осуждены сроком на три года лишения свободы каждый.

Самое удивительное, что после этих судебных процессов, как и до них, обязательно найдутся люди, которые захотят легко и быстро разбогатеть. Они без тени сомнения соберут свою наличность, а то и заложат в банк недвижимость, оформив кредит, чтобы отдать займ аферистам, рассчитывая приумножить свой капитал по мановению волшебной палочки. Желание заработать, при этом ничего не делая, настолько укоренилось в сознании некоторых граждан, что они готовы поверить в любое обещание, сулящее выгоду. Их ничуть не смущает даже тот факт, что предлагаемые «услуги» идут вразрез с законом. Этим и пользуются мошенники.

Один из них, к примеру, развесил по Шымкенту объявления, обещая оказать содействие в получении от государства на безвозмездной и безвозвратной основе гранта для запуска и реализации стартового бизнеса. От желающих не было отбоя. Бывший судебный исполнитель на встречах с потенциальными клиентами рассказывал о своих связях в акимате, Антикоррупционной службе и даже в министерствах. Для сомневающихся мошенник припас беспроигрышный «козырь»: показывал фотографии, на которых он изображен с высокопос­тавленными чиновниками.

После такого аргумента больше никаких доказательств не требовалось. Люди безоговорочно верили во всемогущество визави и несли ему деньги. Минимум – 200 тыс. тенге, максимум – 7 млн. «Ценник» зависел от аппетита претендента на грант. Естественно, никому получить его не удалось. Теперь шымкентцы, ставшие жертвами откровенного обмана, оби­вают пороги полиции, требуя найти и наказать мошенника.