Людей с инвалидностью заставляли попрошайничать в Актау

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Прокуратура Мангистауской области выявила факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, сообщает Kazpravda.kz.

"В целях пресечения незаконной деятельности Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22 апреля 2024 года на территории города Актау задержаны причастные к совершению правонарушений", - проинформировали в областной прокуратуре.

По данному факту Департаментом полиции начато досудебное расследование по п.п. 1, 6 ч.2 ст.128 УК РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе.