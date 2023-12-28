Люди с психическими заболеваниями имели водительские права в области Абай
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прокуратура области Абай провела анализ в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz
В прокуратуре пояснили, что одним из оснований прекращения права на управление транспортом является подтвержденное медицинским заключением ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному вождению.
Право на вождение прекращается по решению суда по иску уполномоченного органа или должностного лица.
«Анализ установил, что по области Абай 78 человек имеют действующие водительские удостоверения, несмотря на врачебные противопоказания. По актам прокурорского надзора 50 из них лишены водительских удостоверений, по остальным ведется работа», — заключили в надзорном органе.