Люди с психическими заболеваниями имели водительские права в области Абай

Прокуратура области Абай провела анализ в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В прокуратуре пояснили, что одним из оснований прекращения права на управление транспортом является подтвержденное медицинским заключением ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному вождению.

Право на вождение прекращается по решению суда по иску уполномоченного органа или должностного лица.