Лжеполицейские предлагали покровительство массажному салону в Алматы

Двух лжеполицейских задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

За сотрудников органов внутренних дел себя выдавали граждане С. и К. 1987 и 1992 годов рождения. Один из них уже имел судимость за имущественное преступление.

Изобличили мужчин сотрудники управления собственной безопасности ДП Алматы при участии коллег из управления полиции Бостандыкского района.

«Предварительно установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками полиции и угрожая привлечением к ответственности, неоднократно получили деньги за общее покровительство в сфере оказания массажных услуг. Подозреваемые дали признательные показания. Их действия квалифицированы по части 2 уголовной статьи «Мошенничество». В порядке статьи 128 УПК РК фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования», – проинформировал начальник управления собственной безопасности ДП Алматы полковник полиции Ерик Жумабай.