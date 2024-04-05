Магический голос легендарного актера Иннокентия Смоктуновского наполнил особой душевностью фильмы об озере Маркаколь
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
В 2025 году будет 100 лет со дня рождения замечательного актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Он оставил необычный след в культуре Восточного Казахстана, озвучив кинотрилогию о природной жемчужине – высокогорном озере Маркаколь («Озеро студеное, ласковое», «Старик и озеро», «Постижение»). В 1970-х эти ленты не раз демонстрировали на центральном и республиканском телевидении, они были отмечены премией Ленинского комсомола Казахстана.