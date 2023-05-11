Махсудхан Аблазимов стал начальником ДП Кызылординской области

С 2016 года он возглавлял ДП ЗКО.

Фото МВД РК

По согласованию с Администрацией президента РК, приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

В связи с кадровыми изменениями в ОВД сегодня состоялся актив Кызылординской области.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.

Аблазимов Махсудхан Нугманович родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности инженер, в 2001 году – Центрально-Азиатский университет по специальности юрист.

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года был начальником ДП ЗКО.