Один килограмм макарон за более чем 17 миллионов тенге планировал купить Петропавловский центр социальной адаптации.

Об этой и других «ошибках» на портале «Единое окно закупок» сообщил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин. После вмешательства антикоррупцион­ной службы центру социальной адаптации пришлось купить фигурные рожки по цене 250 тенге за кг на общую сумму 23 250 тенге...

Департамент Агентства по противодействию коррупции регулярно мониторит систему государственных закупок через «Единое окно закупок». Выявлены многочисленные факты завышения цен на товары, работы и услуги.

– Аналитики департамента выявляют коррупционные риски при проведении государственных закупок, – объясняет Нурлан Жахин. – Основное преимущество «Единого окна» в том, что оно в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков по сравнению с другими регионами. Берется небольшой «коридор» средних и нормальных цен. В рекомендательных письмах мы показываем выгрузку из «Единого окна», чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышенная.

Например, руководство областного центра фтизиопульмонологии после рекомендательного письма департамента отказалось от закупа 100 000 респираторов на общую сумму 150 млн тенге. Стоит отметить, что средняя цена за одно средство индивидуальной защиты составляет всего 493 тенге.

Пресечено также неэффективное расходование бюджетных средств аппаратом акима Айсаринского сельского округа Акжарского райо­на на сумму 48,1 млн тенге. Этот госорган планировал закупить 52 тонны каменного угля по цене 933 812 тенге за тонну.

С начала года сотрудники департамента выявили 32 факта завышения закупочных цен. В итоге только в первом квартале закупочные цены были уменьшены на общую сумму 581,9 млн тенге. Экономия в чистом виде!