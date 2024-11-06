Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Певица Макпал Жунусова выразила негодование в соцсетях, рассказав о неприятной ситуации перед полетом из Семея в Алматы. На кадрах видеоролика видна домбра с прикрепленным к ней авиабилетом, сообщает Kazpravda.kz

На ее практике это уже третий случай, когда ей приходится сталкиваться с трудностями при перевозке инструмента.

«Надо заметить, что на билете нет имени и фамилии, но зато стоит 59 тысяч», – написала Макпал Жунусова в Instagram.

В авиакомпании прокомментировали инцидент со знаменитостью.