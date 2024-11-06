Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan

Народной артистке пришлось покупать отдельный билет, чтобы пронести на борт музыкальный инструмент
Певица Макпал Жунусова выразила негодование в соцсетях, рассказав о неприятной ситуации перед полетом из Семея в Алматы. На кадрах видеоролика видна домбра с прикрепленным к ней авиабилетом, сообщает Kazpravda.kz
На ее практике это уже третий случай, когда ей приходится сталкиваться с трудностями при перевозке инструмента.
«Надо заметить, что на билете нет имени и фамилии, но зато стоит 59 тысяч», – написала Макпал Жунусова в Instagram.
В авиакомпании прокомментировали инцидент со знаменитостью.
«Существующие правила по ручной клади у лоукост-перевозчиков обусловлены тем, что на одном борту самолета летит большое количество пассажиров и у каждого должна быть возможность разместить свою ручную кладь. Данные правила применяются и другими лоукост-перевозчиками в мире», – говорится в сообщении FlyArystan.