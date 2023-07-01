Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Сегодня, 1 июля, состоятся похороны молодого человека, убитого полицейскими, поэтому власти и жандармерия готовятся к еще более сложной обстановке.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за массовых беспорядков на родине, вызванных убийством подростка полицейскими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"Макрон покинул Европейский совет. Его пресс-конференция отменена. Его ожидают в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы", — проинформировала французская радиостанция LCI.

Как заявил министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.

По информации Euronews, президент Франции Эммануэль Макрон, досрочно прилетевший с саммита ЕС в Брюсселе, обратился к родителям проявить авторитет.

"Треть задержанных за последнюю ночь - очень молодые люди. Это ответственность родителей держать их дома. Для спокойствия всех крайне важно, чтобы родительский авторитет проявился в полной мере. Я взываю к отцам и матерям: республика не должна и не призвана вас заменить", - заявил Макрон.

Французский премьер-министр Элизабет Борн обратилась ко всем членам кабинета министров с просьбой находиться в Париже. По мнению властей, обстановка в стране сложилась "действительно трудной", сообщает France Info.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка Ноэля М в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.

Протесты во всех городах Франции продолжаются уже несколько дней. Протестующие бросают бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции, громят торговые магазины, поджигают авто и государственные здания, банки, автобусы, трамваи и другой общественный транспорт. Городские мэрии запросили срочную помощь властей и правоохранительных органов, в городах и районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

На фоне происходящего насилия Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала беспорядки "невыносимыми и непростительными" и заявила о своей поддержке полиции, жандармам и пожарным, которые "мужественно выполняют свои обязанности".

Сегодня, 1 июля, состоятся похороны молодого человека, убитого полицейскими, поэтому власти и жандармерия готовятся к еще более сложной обстановке.