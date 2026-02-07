Максим Рожин о новой Конституции: Человек труда – высшая ценность государства

Конституционная реформа
Нормы новой Конституции имеют конкретное и практическое значение для людей, занятых на производстве. Об этом на девятом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса Максим Рожин, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Человек труда – не инструмент экономики, а главная ценность государства. Ключевая идея проекта новой Конституции заключается в том, что для государства наиболее ценным является не объем производства и не прибыль, а сам человек. В проекте на конституционном уровне закрепляется право каждого на труд, на работу в безопасных условиях и на получение справедливой оплаты без дискриминации», – отметил он.

По словам Максима Рожина, в проекте нового Основного закона предусмотрен ряд важных нововведений, напрямую затрагивающих сферу труда. В частности, особое значение имеет конституционное закрепление права на труд, а также права на условия работы, соответствующие требованиям безопасности и гигиены. Эти нормы направлены на профилактику профессиональных заболеваний, снижение производственного травматизма и сохранение трудоспособности и качества жизни граждан.

«Такие положения поднимают ответственность за охрану труда на уровень конституционной обязанности государства и работодателя. Особенно это важно для уязвимых отраслей, где преобладают наемные работники, и требуется четкий механизм регулирования», – подчеркнул депутат.

Право на справедливое вознаграждение за добросовестный труд, по его словам, имеет высокую социальную значимость. Эта норма гарантирует, что труд граждан будет оцениваться справедливо, в соответствии с профессиональными критериями. Для обычных работников это означает укрепление уверенности в стабильной занятости, безопасных условиях труда и получении достойной оплаты за свой труд.

