Малайзийский электромобиль едет в Казахстан

Правительство
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Анвар Ахметов

Вопросы сотрудничества в сфере автопрома, в том числе с перспективами открытия в Казахстане нового производства электромобилей, рассмотрены вчера в Астане в ходе встречи Премьер-минист­ра ­Олжаса Бектенова с генеральным директором малайзийской компании Proton Holdings ­Чунронгом Ли.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Стороны обсудили планы Proton Holdings по выпуску электромобилей в РК. Компания является лидером в области машиностроения на рынке Малайзии. Автомобили Proton, среди которых как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, экспортируются в более чем 26 стран. Кроме того, производитель имеет собственный центр исследований, разработок, проектирования и инженерии трансмиссий и автомобилей, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

Олжас Бектенов отметил, что Президентом Казахстана поставлена задача по развитию машиностроения с внедрением современных технологий, локализацией производств и созданием новых рабочих мест. Привлечение инвестиций и открытие новых предприятий имеет важное значение для диверсификации и устойчивого роста экономики республики. В первом квартале текущего года в отрасль привлечено 55 млрд тенге инвестиций. В 2024 году по сравнению с позапрошлогодним периодом их объем был увеличен в два раза – до 282 млрд тенге.

Обозначена готовность Правительства в оказании всесторонней поддержки по реализации проекта. Перспективным также видится сотрудничество и обмен опытом в области НИОКР для развития научно-технического потенциала Казахстана.

Генеральный директор Proton Holdings Чунронг Ли выразил заинтересованность в выходе на казахстанский рынок, обусловленную привлекательностью соз­данных для инвесторов условий.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное деловое партнерство в рамках осуществления проекта. В связи с этим Министерству промышленности и строительства РК поручено подготовить соответствующую «дорожную карту».

#электромобиль #Малайзия #Олжас Бектенов

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