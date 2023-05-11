Мальчик погиб при пожаре в Павлодарской области

По информации ДЧС, частный дом загорелся сегодня, 11 мая, в 2 часа ночи.

Фото: ДЧС Павлодарской области

В селе Галицкое Павлодарской области произошел пожар, при котором погиб мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного ДЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Интернациональная, 18 в Новопокровском сельском округе Успенского района поступило сегодня, 11 мая, в 2 часа ночи.

В пятикомнатном отдельно стоящем кирпичном жилом доме горели домашние вещи, мебель и деревянные конструкции кровли с частичным обрушением. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека.

36-летнего хозяина дома госпитализировали в городскую больницу №1 Павлодара.

"В ходе разборки и проливки конструкций дома в коридоре обнаружено тело мальчика 2012 года рождения без признаков жизни", - сообщили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован в 04:40. Причина и ущерб устанавливаются.

В управлении здравоохранения рассказали, что состояние пострадавшего мужчины оценивается как средней степени тяжести, 30% ожогов тела 2, 3 степени.